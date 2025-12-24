King Gnu勢喜遊、地上波バラエティに初ロケ参戦！上田竜也、アルピー平子祐希とのコワモテトリオで“呪いの廃神社”へ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

上田竜也、勢喜遊（King Gnu）、平子祐希（アルコ＆ピース）が出演する、日本テレビの元日特別番組『コワいヤツらと往く』が1月1日25時25分から放送。なお、勢喜遊は、これが地上波バラエティ番組での初ロケ出演となる。

■どこの番組でも観たことのない、異色のトリオが爆誕

2024年9月に初回放送され、新感覚すぎるホラーバラエティとして話題となった本番組が元日の深夜に帰ってくる。

第2弾となる今回の舞台は、約60年前に閉鎖され不可解な現象が噂される「呪いの廃神社」。「この世に怖いものはない」と豪語するコワモテ男たちが、プライドを懸けて“最恐”の初詣ロケに挑む。コワモテたちが2026年“初ビビり”…!?

今回、上田竜也、アルコ＆ピース平子祐希に加えて参戦するのは、King Gnuのドラム担当・勢喜遊。どこの番組でも観たことのない、異色のトリオが完成した。

そして、独自のスタイルをもつアーティスト・勢喜の参戦により、ロケは予想外の展開へ!?

3人は無事に真夜中の初詣を終えることができるのか？ 2026年の幕開けを飾る、恐怖と爆笑が入り混じる!? 新感覚ホラー番組の放送を楽しみに待とう。

■番組情報

日本テレビ『コワいヤツらと往く』

2026/01/01（木）25:25～25:55

出演者：上田竜也、勢喜遊（King Gnu）、平子祐希（アルコ＆ピース）

声の出演：吉田猛々（ナナフシギ）

※TVer・Huluで見逃し配信

