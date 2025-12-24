新体制KANA-BOON『THE FIRST TAKE』でメディア初パフォーマンス！「いまの姿を最大限の情熱で表現しました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2026年1月に新体制での活動をスタートするKANA-BOONが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）に3年9ヵ月ぶりに登場する。

■バイラルヒット楽曲「シルエット」を、あらたに歌詞を書き足したSPバージョンで披露

2026年1月1日より、新メンバーとしてヨコイタカユキ（Gu）と関優梨子（Dr）が加入、オリジナルメンバーの谷口鮪（Vo＆Gu）、遠藤昌巳（Ba）との4人体制での活動がスタートするKANA-BOON。

そんな新体制KANA-BOONのメディア初パフォーマンスとなる今回、彼らが披露するのは、リリースから約11年の時を経て、SNSを発端に再び世界中で注目を浴びている楽曲「シルエット」。

TikTokでの動画投稿件数は70万件超え、総再生数は約40億回を超えるなどバイラルヒットを起こしている本楽曲。以前『THE FIRST TAKE』で披露した「シルエット」にあらたな歌詞を追加し、KANA-BOONらしさを詰めこんだスペシャルバージョン「シルエット New Go-Line ver.」を一発撮りパフォーマンス。

KANA-BOONが出演する『THE FIRST TAKE』第623回は、12月24日22時よりプレミア公開。

