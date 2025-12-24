『呪術廻戦』禪院直哉が登場、虎杖＆脹相を追い詰める乙骨 第3期初回あらすじ＆新場面カット公開
テレビアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」（MBS・TBS系 2026年1月8日深夜0時26分〜 初回1時間スペシャル）第48話「執行」(第3期第1話)、第49話「もう一度」（第3期第2話）のあらすじと先行場面カットが公開された。
【場面カット】こわっ！乙骨の圧倒的な強さに焦るしかない虎杖
渋谷事変を経て魔境と化した東京で、黙々と呪霊を狩る虎杖と脹相。そこに禪院家当主の座を狙い伏黒の暗殺を企てる禪院直哉が襲撃。虎杖は直哉の口から、自らの死刑執行猶予が取り消されたことを知らされる。更に虎杖の死刑執行役として特級術師・乙骨憂太が急襲。虎杖は乙骨の圧倒的な呪力量に追い詰められる。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』は、謎に包まれた史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ、呪術を与えられた者たちの殺し合いがダイナミックに描かれる。
