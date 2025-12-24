MLB公式サイトは23日（日本時間24日）、「2025年の各球団の最高の勝利を振り返る」と題した記事を公開。メジャー全30球団それぞれの“2025年におけるベストゲーム”を紹介している。

■山本がシリーズ3勝目でMVPに

この企画は、MLB公式サイトの各球団担当記者が選出に協力。ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースからは、11月1日（同2日）に行われたワールドシリーズ第7戦・ブルージェイズ戦での5－4の勝利が選ばれた。

ドジャースを担当するソーニャ・チェン記者は、「MLBシーズンを締めくくった最後の勝利以外に、今回の“最高の勝利”を選ぶのは難しい」とコメント。9回表のミゲル・ロハス内野手による同点弾、11回表にはウィル・スミス捕手が放った決勝弾など、劇的な逆転劇を振り返った。

また、ワールドシリーズMVPに輝いた山本由伸投手の活躍にも言及。記事では「ヨシノブ・ヤマモトは休養日ゼロの中、2回2／3を投げ切り試合を締めくくった。最終的にシリーズMVPを受賞した」と記し、山本のシリーズ3勝目となったリリーフ登板を高く評価している。

なお、今回の特集では6球団（オリオールズ、エンゼルス、アストロズ、フィリーズ、カージナルス、ジャイアンツ）が、ドジャース相手の勝利を「今季最高の1試合」に選出。王者からの白星がいかに印象的だったかがうかがえる。

その中で、ドジャース担当記者が選んだ最高の1試合は、球団史上初の2年連続ワールドシリーズ制覇を決めた記念すべき一戦となった。