¿·³ã¡¦Ä¹Ìî Ï¢Â³¶âÂ°ÀàÅð»ö·ï¤ÎÁÜºº½ª·ë¡¡20Âå¤ÎÃË2¿Í¤òÁ÷¸¡¡¡Èï³²³ÛÌó1963Ëü±ß¡Ú¿·³ã¡Û
¿·³ã¸©·Ù¤Ï24Æü¡¢¿·³ã¡¦Ä¹ÌîÎ¾¸©¤Ç·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤ÈÀàÅð¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ö·ï¤ÎÁÜºº¤¬½ª·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²¶â³Û¤ÏÌó1963Ëü±ß¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©·Ù¤Ï9·î¤ËÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡¢¾å±Û»Ô¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê22¡Ë¤ÈÌ¯¹â»Ô¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê22¡Ë¤ÎÈÈ¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ï¢Â³¶âÂ°ÀàÅð»ö·ï¤È¤ß¤ÆÍ¾ºá¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢2¿Í¤Ï2023Ç¯11·î¤«¤éº£Ç¯8·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ì¯¹â»Ô¤ä¾å±Û»Ô¡¢Ä¹Ìî¸©ÈÓ»³»Ô¤Ë¤¢¤ëÇÑ¶È¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¡¦¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¡¦»ñºàÃÖ¤¾ì¤Ê¤É¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¡¢¶âÂ°Îà¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åð¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÏÉß¤Å´ÈÄ¤äÅ´Ãì¡¢¿åÀò¶â¶ñ¤Ê¤É¤Ç¡¢Èï³²³Û¤ÏÌó1963Ëü±ß¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¶âÁ¬ÌÜÅª¤ÎÈÈ¹Ô¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿2¿Í¤Ï2024Ç¯6·î¡¢Åð¤ó¤À¶âÂ°Îà¤ò5²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¾å±Û»Ô¤ÎÇã¼è¤ê¶È¼Ô¤ËÂ¾¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¹ç·×Ìó138Ëü6450±ß¤ÇÇäµÑ¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤Ç¤âÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÈÈ¹Ô¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©·Ù¤Ï9·î¤ËÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡¢¾å±Û»Ô¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê22¡Ë¤ÈÌ¯¹â»Ô¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê22¡Ë¤ÎÈÈ¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ï¢Â³¶âÂ°ÀàÅð»ö·ï¤È¤ß¤ÆÍ¾ºá¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢2¿Í¤Ï2023Ç¯11·î¤«¤éº£Ç¯8·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ì¯¹â»Ô¤ä¾å±Û»Ô¡¢Ä¹Ìî¸©ÈÓ»³»Ô¤Ë¤¢¤ëÇÑ¶È¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¡¦¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¡¦»ñºàÃÖ¤¾ì¤Ê¤É¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¡¢¶âÂ°Îà¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åð¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÏÉß¤Å´ÈÄ¤äÅ´Ãì¡¢¿åÀò¶â¶ñ¤Ê¤É¤Ç¡¢Èï³²³Û¤ÏÌó1963Ëü±ß¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¶âÁ¬ÌÜÅª¤ÎÈÈ¹Ô¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿2¿Í¤Ï2024Ç¯6·î¡¢Åð¤ó¤À¶âÂ°Îà¤ò5²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¾å±Û»Ô¤ÎÇã¼è¤ê¶È¼Ô¤ËÂ¾¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¹ç·×Ìó138Ëü6450±ß¤ÇÇäµÑ¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤Ç¤âÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÈÈ¹Ô¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£