“コワモテ3人” 上田竜也・King Gnu勢喜遊・アルピー平子、廃神社で初詣へ 勢喜は地上波バラエティロケ初出演
上田竜也、勢喜遊（King Gnu）、平子祐希（アルコ＆ピース）が、来年1月1日深夜放送の日本テレビ系『コワいヤツらと往く』（深1：25）に出演。“コワモテ3人”が廃神社で“最恐”初詣を行う。
【番組カット】怖すぎる…初詣に向かうコワモテ3人組
同番組は、昨年9月に初回放送され、新感覚すぎるホラーバラエティとして話題となった。第2弾となる今回の舞台は、約60年前に閉鎖され不可解な現象がうわさされる“呪いの廃神社”。「この世に怖いものはない」と豪語する“コワモテ男”たちが、プライドを懸けて“最恐”の初詣ロケに挑む。
今回、上田、平子に加えて参戦するのは、King Gnuのドラム担当・勢喜。どの番組でも見たことのない、異色のトリオが完成した。勢喜にとってこれが地上波バラエティ番組での初ロケ出演となる。独自のスタイルを持つアーティスト・勢喜の参戦により、ロケは予想外の展開へ。3人は無事に真夜中の初詣を終えることができるのか。
【番組カット】怖すぎる…初詣に向かうコワモテ3人組
同番組は、昨年9月に初回放送され、新感覚すぎるホラーバラエティとして話題となった。第2弾となる今回の舞台は、約60年前に閉鎖され不可解な現象がうわさされる“呪いの廃神社”。「この世に怖いものはない」と豪語する“コワモテ男”たちが、プライドを懸けて“最恐”の初詣ロケに挑む。
今回、上田、平子に加えて参戦するのは、King Gnuのドラム担当・勢喜。どの番組でも見たことのない、異色のトリオが完成した。勢喜にとってこれが地上波バラエティ番組での初ロケ出演となる。独自のスタイルを持つアーティスト・勢喜の参戦により、ロケは予想外の展開へ。3人は無事に真夜中の初詣を終えることができるのか。