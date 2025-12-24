頬に手を添えて媚びてくる柴犬　あざとかわいさに飼い主も完敗

「ねぇ、いいでしょ？」なんて声が聞こえてきそうな、あざとすぎるポーズ。頬に手を添え、上目遣いでカメラを見つめる柴犬の姿が、Xで「かわいすぎる」「これは確信犯」と話題になっています。

小首をかしげ、片手を頬のあたりに添えて、うるうるとした瞳で見つめているのは、豆柴の男の子「もに」くん。その破壊力は、見る人すべてを骨抜きにしているようです。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

この決定的瞬間は、どのようにして撮られたのでしょうか？ 飼い主さんに話を聞くと「最近、何か欲しい時やかまって欲しい時に前足をチョイチョイとするクセがあるので、そのワンシーンです！」とのこと。どうやら「媚び」というよりは、直球の「おねだり」だったようです。

もにくんがこの時狙っていたのは、おそらく「少しお高めの鹿肉おやつ」だそうで、普段はトイレを成功した時にしかもらえない逸品を、この表情でゲットしようと画策していたもよう。なんと賢いワンちゃんでしょうか。

普段から女の子に間違われるほどかわいい顔立ちをしているもにくんですが、リモートワーク中には「かまってかまって」と足や指を甘噛みしてくる甘えん坊な一面も。

そんな愛犬からの最大級の「媚び攻撃」を受けた飼い主さんは「『か、かわいい！』という気持ちと、『そうやって、かわいくしてたらおやつがもらえると思って……！でもあげちゃうんだよね』という気持ちの葛藤があります！」と、揺れる飼い主ゴコロを告白。



わかっていても抗えない、圧倒的な「かわいさ」という暴力にメロメロになってしまうのは、飼い主さんも同じなのでした。

＜記事化協力＞

しょんぼり顔のもにさん（@moni_shibainu）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025122407.html