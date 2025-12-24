BS12で“旬タメ”総ざらい IMP.基俊介＆横原悠毅、レジェンド・中尾ミエ＆石倉三郎との共演で「勉強になりました！」【インタビュー】
BS12では、25日に『BS12×オリコンニュース 芸能“旬タメ”情報局〜昭和＆令和のエンタメ情報2025年総まとめ〜』を放送する（後9：00）。オリコンニュースでは、番組に出演する中尾ミエ、石倉三郎、IMP.の基俊介と横原悠毅の4人にインタビューを行った。
【写真】芸能界のレジェンドからの洗礼を受けるIMP.基俊介＆横原悠毅
昭和から平成・令和世代の新旧“旬タメ”情報を、この時期ならではの2025年総まとめとして大集結。オリコンニュースが取材したVTR映像には、黒柳徹子、伊東四朗、吉永小百合、北野武といったレジェンドから、平成・令和のスターとして綾瀬はるか、長澤まさみ、マツコ・デラックス、現在の音楽業界をにぎわす、Mrs.GREEN APPLE、藤井風、Number_iのイベントでのコメントも放送される。さらに、谷隼人がオリコンニュース記者に扮して、CM発表会への突撃取材するコーナーも。
■中尾ミエ、石倉三郎、IMP.・基俊介＆横原悠毅インタビュー
――収録を終えた感想をお聞かせください。
【基俊介】
最初は緊張していたのですが、お2人がやさしくて…。
【石倉三郎】
えっ、緊張してたのかよ（笑）！
【中尾ミエ】
私たち、やさしくないよね（笑）。
【基】
この感じも、僕らからするとすごくやりやすくて。ストレートに言っていただけるので、とても楽しかったですし、勉強にもなりました！
【横原悠毅】
レジェンドのみなさんのVTRを見ながら、昭和の芸能界と言いますか、想像でしかわからなかったところを「こういうことあったんだよ」というように、詳しく言っていただいてうれしかったですし。普通にちゃんとお叱りを受けながらも（笑）、楽しかったです！
【石倉】
いやぁー勉強になりましたよ。やっぱり疎くなっているんですよ。若い人たちのこと、もうわけわかんないですよ。だから、こういった番組が年に1回あるといいよね。
【中尾ミエ】
年に1回で大丈夫よね（笑）。
――石倉さん、中尾さんは、基さん・横原さんの印象はいかがでしたか？
【石倉】
やっぱり今の子ですよね。さわやかっていうのかな。毒っ気がなくて「どうもー！」みたいな感じだったから、さっき「緊張していました」と言っているのを聞いて、ウソつけって思ったんだよ（笑）。
【中尾】
でも、今の子ってけっこう礼儀正しい子が多いのよ。私いつも思うんだけどさ「今の子たちの話がわかんない」って言うけど、結局接してないからわかんないのよね。話さなきゃわかんない。だから「今の若い子は…」じゃなくて、私たちがめんどくさがって教えないから。でも（基や横原のように）聞いてきたらね、喜んで話しますよ。（基と横原に）お酒は飲むの？
【基・横原】
はい！
【中尾】
じゃあ、ここ（石倉）のところに行ったらいいよ（笑）。お店やっているから、お金払えばいいんだから（笑）。
【石倉】
門前仲町でやっているから、来てよ！
【基・横原】
ぜひ、行かせてください！
――番組では、谷さんが記者になって挑戦されていましたが…？
【石倉】
谷やん、よくやったなと思って。オレは同い年だから。あの頃は、もう奴さん（谷）はスターで、こっちはやられ役だから。よく、車で送ってもらったりもして、世話にもなっているし。
――それでは、みなさんに今年のエンタメを振り返っていただきたいと思います。
【基】
番組では、映画館が話題に出ましたが、実は僕、映画館に行くのがけっこう好きで。今年で言うと『国宝』は衝撃を受けたと言いますか、それこそ僕らも舞台で歌舞伎のシーンとかってのを経験したことがあるんで、なんかそういうのを知った上で見たりすると、熱量だったりが画面の奥から伝わってきて、本当感動したんで、記憶に新しいです。
【横原】
僕はエンタメって言っていいかわかんないですが、一番心踊らされたのは、やっぱりドジャースですね。大谷選手、山本選手、佐々木選手と、日本人の選手があれだけ活躍できて主力になっているのは、本当に考えられないことですよね。僕自身も野球をやっていたので、なおさら思いました。
【石倉】
オレもドジャース見たね！ビデオ録ったりして、完璧にハマっちゃった（笑）。あれに負けないくらいの芸能界でいてほしいんだよね。
【中尾】
私、実はね…オーディション番組を見ていて。あれを見ていると、日本人ってこんなに優秀なんだって。ダンスも世界に引けを取らないくらいで。すごいなと。
【写真】芸能界のレジェンドからの洗礼を受けるIMP.基俊介＆横原悠毅
昭和から平成・令和世代の新旧“旬タメ”情報を、この時期ならではの2025年総まとめとして大集結。オリコンニュースが取材したVTR映像には、黒柳徹子、伊東四朗、吉永小百合、北野武といったレジェンドから、平成・令和のスターとして綾瀬はるか、長澤まさみ、マツコ・デラックス、現在の音楽業界をにぎわす、Mrs.GREEN APPLE、藤井風、Number_iのイベントでのコメントも放送される。さらに、谷隼人がオリコンニュース記者に扮して、CM発表会への突撃取材するコーナーも。
――収録を終えた感想をお聞かせください。
【基俊介】
最初は緊張していたのですが、お2人がやさしくて…。
【石倉三郎】
えっ、緊張してたのかよ（笑）！
【中尾ミエ】
私たち、やさしくないよね（笑）。
【基】
この感じも、僕らからするとすごくやりやすくて。ストレートに言っていただけるので、とても楽しかったですし、勉強にもなりました！
【横原悠毅】
レジェンドのみなさんのVTRを見ながら、昭和の芸能界と言いますか、想像でしかわからなかったところを「こういうことあったんだよ」というように、詳しく言っていただいてうれしかったですし。普通にちゃんとお叱りを受けながらも（笑）、楽しかったです！
【石倉】
いやぁー勉強になりましたよ。やっぱり疎くなっているんですよ。若い人たちのこと、もうわけわかんないですよ。だから、こういった番組が年に1回あるといいよね。
【中尾ミエ】
年に1回で大丈夫よね（笑）。
――石倉さん、中尾さんは、基さん・横原さんの印象はいかがでしたか？
【石倉】
やっぱり今の子ですよね。さわやかっていうのかな。毒っ気がなくて「どうもー！」みたいな感じだったから、さっき「緊張していました」と言っているのを聞いて、ウソつけって思ったんだよ（笑）。
【中尾】
でも、今の子ってけっこう礼儀正しい子が多いのよ。私いつも思うんだけどさ「今の子たちの話がわかんない」って言うけど、結局接してないからわかんないのよね。話さなきゃわかんない。だから「今の若い子は…」じゃなくて、私たちがめんどくさがって教えないから。でも（基や横原のように）聞いてきたらね、喜んで話しますよ。（基と横原に）お酒は飲むの？
【基・横原】
はい！
【中尾】
じゃあ、ここ（石倉）のところに行ったらいいよ（笑）。お店やっているから、お金払えばいいんだから（笑）。
【石倉】
門前仲町でやっているから、来てよ！
【基・横原】
ぜひ、行かせてください！
――番組では、谷さんが記者になって挑戦されていましたが…？
【石倉】
谷やん、よくやったなと思って。オレは同い年だから。あの頃は、もう奴さん（谷）はスターで、こっちはやられ役だから。よく、車で送ってもらったりもして、世話にもなっているし。
――それでは、みなさんに今年のエンタメを振り返っていただきたいと思います。
【基】
番組では、映画館が話題に出ましたが、実は僕、映画館に行くのがけっこう好きで。今年で言うと『国宝』は衝撃を受けたと言いますか、それこそ僕らも舞台で歌舞伎のシーンとかってのを経験したことがあるんで、なんかそういうのを知った上で見たりすると、熱量だったりが画面の奥から伝わってきて、本当感動したんで、記憶に新しいです。
【横原】
僕はエンタメって言っていいかわかんないですが、一番心踊らされたのは、やっぱりドジャースですね。大谷選手、山本選手、佐々木選手と、日本人の選手があれだけ活躍できて主力になっているのは、本当に考えられないことですよね。僕自身も野球をやっていたので、なおさら思いました。
【石倉】
オレもドジャース見たね！ビデオ録ったりして、完璧にハマっちゃった（笑）。あれに負けないくらいの芸能界でいてほしいんだよね。
【中尾】
私、実はね…オーディション番組を見ていて。あれを見ていると、日本人ってこんなに優秀なんだって。ダンスも世界に引けを取らないくらいで。すごいなと。