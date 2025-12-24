【MステSUPER LIVE】STARTO”先輩ヒット曲コラボメドレー”に意気込み「精一杯頑張ります！」【楽曲一覧】
26日に生放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（後4：30〜後11：10）が放送される。先輩のヒット曲コラボメドレーを行うSTARTO ENTERTAINMENTの6組から、代表して小瀧望・道枝駿佑からコメントが到着した。
【一覧】超豪華！『MステSUPER LIVE 2025』出演アーティスト全65組
同番組では、今年も豪華アーティストが千葉・幕張メッセとテレビ朝日に集結。再放送なし、見逃し配信もなしの“この日限りの白熱の生ライブ”を、6時間40分の生放送で届ける。
メドレー企画では、Kis-My-Ft2 × Travis JapanがSMAPの「ダイナマイト」を、WEST. × なにわ男子がKinKi Kidsの「硝子の少年」を、そしてKing & Prince× SixTONESが嵐の「One Love」をパフォーマンスする。
「硝子の少年」を披露するWEST.・小瀧望は「メンバー一同テンションが上がっています！皆様と楽しく、そして幸せな時間を過ごせることを願いながら、精一杯頑張ります！」と熱くMステへの思いをアピール。なにわ男子・道枝駿佑は「今年最後のMステ！年末のMステはお祭り感が味わえるので、とても好きです。今年最後なのでしっかりと締めくくれるようなパフォーマンスにしたいです」と力強く意気込みを語った。
▼STARTO ENTERTAINMENT豪華先輩ヒットコラボメドレー
Kis-My-Ft2×Travis Japan「ダイナマイト」（SMAPカバー）
WEST.×なにわ男子「硝子の少年」（KinKi Kidsカバー）
King & Prince×SixTONES「One Love」（嵐カバー）
【一覧】超豪華！『MステSUPER LIVE 2025』出演アーティスト全65組
同番組では、今年も豪華アーティストが千葉・幕張メッセとテレビ朝日に集結。再放送なし、見逃し配信もなしの“この日限りの白熱の生ライブ”を、6時間40分の生放送で届ける。
「硝子の少年」を披露するWEST.・小瀧望は「メンバー一同テンションが上がっています！皆様と楽しく、そして幸せな時間を過ごせることを願いながら、精一杯頑張ります！」と熱くMステへの思いをアピール。なにわ男子・道枝駿佑は「今年最後のMステ！年末のMステはお祭り感が味わえるので、とても好きです。今年最後なのでしっかりと締めくくれるようなパフォーマンスにしたいです」と力強く意気込みを語った。
▼STARTO ENTERTAINMENT豪華先輩ヒットコラボメドレー
Kis-My-Ft2×Travis Japan「ダイナマイト」（SMAPカバー）
WEST.×なにわ男子「硝子の少年」（KinKi Kidsカバー）
King & Prince×SixTONES「One Love」（嵐カバー）