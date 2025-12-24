大みそか恒例カンテレのスポーツ特番、古田敦也氏率いるプロ野球レジェンド軍VS佐藤隆太率いる芸能人オールスターズ【出場者】
31日午後4時から関西テレビの大みそか恒例となっている大型スポーツ特別番組『超アスリート×芸能人バトル 野球＆駅伝＆阪神V戦士が街ブラで大はしゃぎSP』（※関西ローカル）を放送する。
【番組カット】バッドを構える”レジェンド”古田敦也
番組内では「第14回 プロ野球レジェンド軍vs芸能人オールスターズ 野球対決」と題して、これまで数々の名勝負や珍場面を生んできた名物企画・古田敦也氏率いるプロ野球レジェンド軍VS芸能人オールスターズのスペシャル野球対決を送る。
監督は今年還暦を迎えた“ID野球の申し子”古田敦也氏。昨シーズン、横浜DeNAベイスターズを日本一に導き、今年惜しまれつつ監督を勇退した三浦大輔氏を筆頭に、元オリックスでスローカーブの名手・星野伸之氏や、ロッテ時代に“魂のエース”と称された黒木知宏氏など、おなじみの個性豊かなレジェンドが勢ぞろい。イチロー氏のモノマネでおなじみの芸人・ニッチロー、大谷翔平選手に扮したモノマネ芸人・マチョ谷翔平に加え、今年はお笑いコンビ・サンライズの川野翔が扮した村上宗隆選手も参戦。世代をこえた“奇跡の競演”が実現する。
対するは、所属事務所の垣根をこえ、日本中から集結した野球好き＆野球うまい芸能人オールスターズ。虎党の俳優・佐藤隆太を3年連続で監督に迎え、“日本一の監督”率いるレジェンド軍に立ち向かう。メンバーには、昨年接戦の末ともに涙を飲んだ、甲子園出場経験のある八木将康（劇団EXILE）と、シャンプーハット、バッテリィズに加え、今年は三代目J SOUL BROTHERS・ELLYも参戦。新たな顔ぶれでリベンジを誓う。
さらに、超強力な助っ人も緊急参戦。プロ野球レジェンド軍には、阪神タイガース・佐藤輝明選手の実弟で、関西独立リーグの堺シュライクスで活躍する佐藤太紀選手が参加。芸能人オールスターズには、阪神タイガースから梅野隆太郎選手、湯浅京己投手、熊谷敬宥選手が登場し、ガチンコ野球対決を大いに盛り上げる。
収録を終え、古田氏は「野球ってどんどん毎年進化しているので、この大会も毎回ルールがちょっとずつ変わって、途中トレードとかもあっていい戦いになっていましたね。まさかこんな結末が待っていたとは我々も思ってなかったですけど、阪神の現役のみなさんも頑張ってくれたので、非常に楽しい時間になりました。ありがとうございました」と、戦いを振り返った。
毎年、この野球対決に参加してきた三浦氏は「野球の原点じゃないですか、楽しいっていうのが。見てる人たちも、プレーヤーたちも楽しい。野球を始めたきっかけがそうですからね。その原点に戻れたような時間でした」と、童心に帰って楽しめた様子。
3回目の監督を務めた佐藤は「毎年おもしろいですけど、今年が抜群に一番おもしろかったです。進化し続ける野球、ここでしか見られない野球をお見せできるのかなと。何と言っても自分は野球ファンなので、古田さんたちが還暦を迎えてあのプレーができるっていうのが信じられないです。バッターボックスに立たれた背中が、どの選手たちもめちゃくちゃかっこよかったです」と、選手たちへの尊敬の気持ちがあふれて止まらないようだった。
今回初参加で、ダンスを始めるまではプロ野球選手を志していたというELLYは「久しぶりに野球をやったんですけど、自分が少年の時から憧れているみなさんに会えて、野球を全力でやっていた時を思い出して、本当に楽しかったです。またこうやって野球ができたらいいなと思いました」と、野球少年だった当時を懐かしむ様子で収録を振り返った。
このほか、「第20回 関西駅伝No.1決定戦」「史上最速V戦士をおもてなし！さや香とギアアゲアゲで来年は日本一SP」
■「第14回 プロ野球レジェンド軍vs芸能人オールスターズ 野球対決」
▼プロ野球レジェンド軍
昭和40年会：古田敦也・星野伸之・村上隆行・近田豊年・中谷忠己・山本昌
昭和48年会：三浦大輔・黒木知宏・小笠原道大・杉本友
ニッチロー、マチョ谷翔平、川野翔（サンライズ）
▼芸能人オールスターズ
佐藤隆太、ELLY（三代目J SOUL BROTHERS）、八木将康（劇団EXILE）、高山トモヒロ（ケツカッチン）、シャンプーハット（恋さん、てつじ）、川原克己（天竺鼠）、バッテリィズ（エース、寺家）、田上（例えば炎）
▼現役助っ人
阪神タイガース：梅野隆太郎選手、湯浅京己投手、熊谷敬宥選手
関西独立リーグ・堺シュライクス：佐藤太紀選手（阪神・佐藤輝明選手の弟）
