関西ジュニア、恒例の駅伝バトル参戦で連覇狙う 7回参加の嶋崎斗亜「他では見られないような一面に注目して」
カンテレの大みそか恒例のスポーツ特番『超アスリート×芸能人バトル 野球＆駅伝＆阪神V戦士が街ブラで大はしゃぎSP』が12月31日午後4時から5時45分（関西ローカル）で放送される。記念すべき20回目となる「関西駅伝No.1決定戦」は阪神vsオリックスvs関西ジュニアvsドラゴンゲート vs 吉本興業 vs 松竹芸能を展開。関西ジュニアチームは嶋崎斗亜（※崎＝たつさき）のほか岩倉司、中川惺太、北村仁太郎、嵜本孝太朗が参加する。
【写真】和気あいあいと練習に臨む関西ジュニア
関西No.1の名をかけ、5人1チームでタスキをつないでいく異種混合の駅伝バトル。さまざまな業界から7チームが出場する。今年も決戦の舞台は大阪の“堺・緑のミュージアム ハーベストの丘”。昨年からコースを変更し、前後のランナーの位置がよく見える池を使った新コースが登場。アップダウンの激しい、史上最も過酷なコースが7組を待ち受ける。
今回を含め7度目の出場となる関西ジュニア。昨年はこの過酷なコースを攻略し、見事初優勝。昨年の優勝メンバーで、過去6回の大会すべてに出場してきた嶋崎を中心に、平均年齢17.8歳の若さあふれるチームが連覇を狙う。
通算7度目の出場となる関西ジュニアチームで、唯一すべての大会に出場してきた嶋崎は「連覇をかけたレースでもあったので、いつも以上に気合いを入れたメンバーで挑ませていただきました」と、並々ならぬ思いがあったよう。昨年の優勝メンバーで、1区を走った嵜本も「今回は選りすぐりのメンバーが集まったレースだったので、なかなか見応えのあるレースになったかなと思います」と満足げ。
同じく2年連続出場で、今大会最年少・高校1年生の岩倉も「僕も去年初めて出させていただいて、2連覇もかかってるし、最年少で出させていただくということで、他の人たちには負けないように頑張ろうという気持ちで挑みました」と、緊張もありながら、強い意気込みで臨んだことを明かした。
今回が初出場の北村と中川は「（岩倉）司と（嶋崎）斗亜くんと嵜本がすごい引っ張ってくれたなって感じました」（北村）「初出場っていうプレッシャーもあった中、こうやってチームが支え合ってくれたおかげでいい結果残せたのかなと思います。感謝です」（中川）と、経験者3人の存在が心強かった様子。
今大会に向けて、何か意識したことはあったのかを聞いてみると、嵜本は「僕と中川と北村3人で集まって、大阪市内の結構キツめのコースで、10キロぐらいを自主練みたいな感じで走りました。普段、僕が走ってる過酷なコースなんですけど、なかなかキツかったです（笑）」と、入念な準備をしていたことを明かした。
最後に、嶋崎は「僕は7回参加させてもらって、本当に小さい頃から出させていただいてるんですけど、ほんまに関西ジュニアはこの番組を通して、成長や新たな一面をたくさん見てもらえているなぁと思います。そういう、今まで他では見られないような一面に注目して見ていただけたらと思います。この勢いに乗って、関西ジュニア来年からもっともっと頑張っていけたらなと思うので、応援のほどよろしくお願いいたします！」と番組をアピールするとともに、来年の飛躍を誓った。
このほか「阪神タイガース」から工藤泰成投手、椎葉剛投手、茨木秀俊投手、石黒佑弥投手、津田淳哉投手、「オリックス・バファローズ」から寺西成騎投手、片山楽生投手、清水武蔵選手、山口廉王投手、入山海斗投手、「ドラゴンゲート」からBen-K、JACKY KAMEI、望月ジュニア、Riiita、豹、「吉本興業」からちゃらんぽらん冨好、小林香菜選手（助っ人・マラソン）、吉田たち（ゆうへい、こうへい）、坂下真心（NMB48）、「松竹芸能」から森脇健児、今成亮太、北川星瑠、高橋成美、くわがた心。レース解説は福士加代子（陸上・五輪4大会連続出場）、実況は石田一洋カンテレアナウンサー、リポートは服部優陽カンテレアナウンサーら。
また、番組では「第14回 プロ野球レジェンド軍vs芸能人オールスターズ 野球対決」「史上最速V戦士をおもてなし！さや香とギアアゲアゲで来年は日本一SP」を送る。
