【MステSUPER LIVE】50TA、King ＆ Princeコラボに本音「キンプリのファンの方々がどう思うか不安」
26日に生放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（後4：30〜後11：10）に出演する50TA（狩野英孝）からコメントが到着した。
【一覧】超豪華！『MステSUPER LIVE 2025』出演アーティスト全65組
今月13日に放送された『ロンドンハーツSP〜50TAに超人気者から楽曲提供オファーが!!』で解禁され、日本列島に衝撃を与えたKing ＆ Princeと50TAのコラボ。「年末にデビュー予定のバーチャルアイドル“KPDY”への楽曲提供依頼」と聞かされ、「希望の丘」を制作した50TAだったが、実は真の依頼主はなんとKing ＆ Princeだったことが分かり、大パニックとなった。
スーパーライブでは、「希望の丘」を3人で一夜限りの披露。「まさか自分がキンプリに楽曲提供するとは思いませんでした。自分がどうとかじゃなく、キンプリのファンの方々がどう思うか不安」と50TA。King ＆ Princeが「差し上げます！」と歌えば、観客が「頂きます！」と返す絶妙な掛け合いが何度も繰り返される楽しい楽曲をどのようにパフォーマンスするのか注目が集まる。
同番組では、今年も豪華アーティストが千葉・幕張メッセとテレビ朝日に集結。再放送なし、見逃し配信もなしの“この日限りの白熱の生ライブ”を、6時間40分の生放送で届ける。
