【MステSUPER LIVE】指原莉乃、AKB48ヒット曲メドレー＆アイドル80人コラボ参加に意気込み「きっと人生最後」
26日に生放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（後4：30〜後11：10）に出演するAKB48レジェンドOGたちからコメントが到着した。
【写真】超豪華！『MステSUPER LIVE 2025』出演アーティスト一覧
同番組では、今年も豪華アーティストが千葉・幕張メッセとテレビ朝日に集結。再放送なし、見逃し配信もなしの“この日限りの白熱の生ライブ”を、6時間40分の生放送で届ける。
AKB48は、レジェンドOGの大島優子、高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃と、大ヒット曲「RIVER〜ポニーテールとシュシュ〜ヘビーローテーション」をメドレーで披露。指原が「久々で、きっと人生最後のスーパーライブ！楽しんで、全てを目に焼き付けたい」と意気込むと、高橋も「卒業して、もう二度とスーパーライブに出演することはないと思っていた中で、まさかまた出演させていただけるとは思っていませんでした」と感慨深げ。「20周年記念メドレーとして、現役メンバーと卒業生が一緒になり、AKB48の21年目へと繋がるようなパフォーマンスをお届けできるよう、精いっぱい頑張ります！」と力強くコメントを寄せた。
また、高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃×AKB48×乃木坂46×超ときめき宣伝部×＝LOVE×KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET）は、小泉今日子の名曲「なんてったってアイドル」をコラボパフォーマンス。最強アイドル8組総勢80人による夢のコラボとなる。
