お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光（60）が23日深夜放送のTBSラジオ「JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演。21日に行われた「M-1グランプリ2025」を振り返り、エバースが披露したネタについて語った。

エバース、たくろう、ドンデコルテの3組がファイナルラウンドに進出。ファーストラウンドでエバースは870点の高得点をマーク。たくろうは861点、ドンデコルテは845点だった。最終決戦では、たくろうが審査員9人中8票を獲得し、優勝。ドンデコルテは1票で、エバースは1票も入らなかった。

太田はエバースのネタについて2本とも「完璧なネタだった」と絶賛。そのうえで、「みんなお前みたいに1本目が面白かったっていうけど、俺、2本目が面白かったんだよ」と打ち明けた。

田中裕二は2本目を先に見て、あとから録画していた1本目を見たことを明かし、「1本目のが俺は面白かった」と語った。

しかし、太田は「俺、2本目のがハマったなぁ」と持論を展開。「俺、やっぱ顔芸の芸人じゃん」と笑い、エバースの腹話術のネタに「あれは鉄板だよなぁと思って」と共感したことを明かした。

「ずるいわ、こいつ。あれ、最高だったな、顔芸」と再び絶賛。田中も「よく思いつくねぇ、ああいうネタね」と感心していた。