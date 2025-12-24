V三重に選手3名とスタッフ1名が新加入！ 来年1/24、25のHGから帯同予定

23日（火）、V.LEAGUE WOMENのヴィアティン三重が星陽菜多（22）、本田紅葉（22）、金子晴美（22）ら選手3名と、ホームタウン連携スタッフである原口真琴氏（22）の新加入を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

東京都出身のアウトサイドヒッターである星は八王子実践高校を卒業後、2022年に大東文化大学へ進学。2025年の春季関東大学女子2部バレーボールリーグ戦では、総得点ランキングで3位にランクインした。

山口県出身のミドルブロッカーである本田は下北沢成徳高校を卒業後、2022年に日本大学へ進学。2025年の春季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦では、サーブ賞を受賞した。

秋田県出身のセッターである金子は由利高校を卒業後、2022年に東北福祉大学へ進学。第63回から第66回の東北バレーボール大学男女リーグ戦では4大会連続でセッター賞を、さらに第65回の春季リーグでは最優秀選手賞を獲得している。

長崎県出身の原口氏は西日本短期大学附属高校を卒業後、国際武道大学へ進学した。

なお、4名は2026年1月24日（土）と25日（日）にAGF鈴鹿体育館で行われるJAぎふリオレーナ戦から、チームに帯同予定とのこと。4名は入団に際し、クラブを通してコメントしている。

■星陽菜多

「この度、ヴィアティン三重に入団することになりました、星陽菜多です。この歴史ある素晴らしいクラブの一員としてプレーできることを、心から誇りに思います。バレーボールの魅力をより多くの方に届けられる存在となれるよう、そして一人の人間としても、選手としても、ここヴィアティン三重でさらに成長していきます。チームの勝利に貢献し、このクラブの価値をもっと広く知っていただけるよう全力を尽くします。これまで支えてくださった皆さまへの恩返しができるよう、日々努力してまいります。ご声援をよろしくお願いします」

■本田紅葉

「この度、入団させていただくことになりました。感謝の気持ちを忘れず、日々成長しながらチームの勝利に貢献できるよう全力で頑張ります。応援よろしくお願いいたします」

■金子晴美

「この度、ヴィアティン三重に入団することになりました金子晴美です。たくさん吸収してチームに新たな風を吹かせれるよう精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします！」

■原口真琴氏

「この度、ヴィアティン三重に入団することになりました原口真琴です。ホームタウン連携スタッフとして活動していく中で、たくさんのことを学んでいきます！よろしくお願いします！」