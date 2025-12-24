»°Ã«ÄÝ¥¢¥Ê¡Ö¥Ë¡¼¥Á¥§¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¹â³ÛÅ¾Çä¤ËÅÜ¤ê¡ª¡Öµö¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ÄÀäÂÐÇã¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î»°Ã«ÄÝ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê31¡Ë¤¬24Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¹¥ì¥Ã¥º¤ò¹¹¿·¡£
¡¡¼«¿È¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ëÆ±¶É¤Î¡Ö±ÊÌî¡õ¤¯¤ë¤Þ¤Î¤Ò¤Ã¤«¤«¤ê¥Ë¡¼¥Á¥§¡×½é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¹â³ÛÅ¾Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÜ¤ê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡»°Ã«¥¢¥Ê¤ÏÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¹â³ÛÅ¾Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¡ÖÁ´ÉôÅ¾Çä¡¡1Ëç8500±ß¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò2Ëü¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ²¿¡©AÀÊ¤âÄê²Á5500±ß¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐÇã¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö20000±ß¤Î¤ä¤Äº£¼è°úÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤¹¤°¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µö¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ªµ¤¤Å¤¤ÎÊý³§ÍÍÄÌÊó¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ªËÜÅö¤ËÍè¤¿¤¤¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£