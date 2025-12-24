全日本選手権エキシビション、坂本＆鍵山組が実現

フィギュアスケート全日本選手権の上位選手らによるエキシビション「オールジャパン メダリスト・オン・アイス2025」が22日、東京・代々木第一体育館で開催された。今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）は大トリで「POISON」を熱演。男子王者の鍵山優真（オリエンタルバイオ、中京大）とサプライズでコラボ演技を披露した。鍵山は24日になって、この裏側を明かしている。

坂本は21日まで行われた女子シングルで全日本5連覇を達成。エキシビションにはワインレッドの衣装で登場し、ファンを魅了した。アンコールでは、サプライズで鍵山とともに息の揃った演技を披露。鍵山が坂本のSP「Time To Say Goodbye」のステップを完全にマスターし、会場を驚かせた。場内では「坂本、鍵山組でした」と紹介され、笑いも起きた。

鍵山は24日になって、自身のXにこの裏側を投稿。「先日のメダリストオンアイスでは、ついに私、花織ちゃんファン兼オタクの夢を叶えることができました」とつづった。手を取り合って氷に立った瞬間を「SPに限らずどのプログラムも花織ちゃんの全てが詰まった素敵なプログラムで、最後なのに 一緒に、と誘ってくれて一緒に滑れたことが本当に幸せでした」と振り返っている。

坂本は当日の場内インタビューで「（鍵山が）夏からステップを覚えてくれていて。『僕、花織ちゃんのステップできるんです！』って」とファンを驚かせていた。「練習の時からお客さんが入っていたので、裏で打ち合わせして。『いけるよね？』みたいなノリで。息ばっちりでした」としてやったりだった。



