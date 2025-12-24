「毎週同じコーデ」な人へ！【大人のハニーズ】40・50代の垢抜け♡「即戦力ベスト」

毎週同じパターンのコーデで飽きてきた……。ミドル世代がコーデの垢抜けを狙うなら、プラスワンでガラッと印象を変えられるベストを試してみて。今回は【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から即戦力になるベストをご紹介。大人に似合う上品な色味とデザインなので、ぜひ冬コーデに盛り込んで。

襟元のアレンジが楽しめるニットベスト

【GLACIER lusso】「肩釦ニットベスト」\3,980（税込）

ネックから肩にかけてあしらったボタンがアクセントになるニットベスト。生地には繊細なラメが散りばめられており、女性らしい雰囲気です。ゆったりとしたシルエットで、シャツやワンピースなどにもレイヤードしやすくなっています。ネックのボタンの留め外しをアレンジできるので、こなれたスタイリングに挑戦してみて。カラーは、杢グレー・杢ベージュ・ネイビーの3色がラインナップ。

フェザー & ラメが華やかなベスト

【GLACIER lusso】「フェザーベスト」\2,980（税込・セール価格）

一点投入で冬ムードを盛り上げるフェザー素材のベスト。キラキラと光るラメ糸入りで、華やかさも感じられます。すっきりとしたVネックベストなので、襟元にデザイン性のあるインナーとも好相性。公式サイトによると「伸縮性もあり、暖かみも着心地も抜群」とのこと。ライトグレー・スミクロというシックな色展開で、大人コーデにも取り入れやすそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

wrtier：Emika.M