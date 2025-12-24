「阪急バレンタインチョコレート博覧会」が、2026年もやってきます！しかも今回はなんと、2025年内にオンライン先行がスタート。阪急うめだ本店をチョコ一色に染めるこの人気催事、今回は国内外約350ブランド（オンライン開始時点で約160ブランド）が集結し、もはや“チョコの国際博覧会”の様相です。

気になるオンラインストアは【2025年12月5日（金）18:00～2026年2月14日（土）】までオープン。店頭よりも早く限定アイテムや新作ショコラが選べて、混雑も回避できるまさに“いいとこ取り”な体験。先日行われたお披露目会では、今年の注目ブランドや驚きの新作スイーツがズラリと並び、早くもバレンタイン戦線はヒートアップ。以下、編集部注目のブランドを一気にご紹介！

クラブハリエ｜“可愛すぎる”新作ブラウニーがバズの予感！

誰もが知るバームクーヘンが人気のクラブハリエから、バレンタイン限定の新作「バームクーヘンブラウニー」が登場！ショコラバームのしっとり感と、濃厚なハート型ブラウニーが絶妙に組み合わさった2層構造に、ジャンドゥーヤとカシューナッツがザクッとアクセント。仕上げはとろけるミルクチョコガナッシュ。

まるでパズルのような可愛らしいルックスで、“食べる前に絶対写真！”なビジュアル映えも満点。贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりの華やかスイーツです。

メゾン・ヴェルディエ｜“時間が育てるチョコ”って知ってた？

一粒でワインの香りとチョコのコクが楽しめる、大人の贅沢を極めた一品。ボルドー産の貴腐ワインにじっくり漬け込んだドライレーズンを、純チョコレートで丁寧にコーティング。日を追うごとに風味が深まり、まさに“時間が育てるショコラ”。

落ち着いたパッケージはギフトにも◎。ワインラバーへの差し入れや、自分だけの“ナイトショコラ”としてじっくり味わいたい、余韻の長い逸品です。

choco果実園 堀内banashi｜美しすぎる“果実チョコ”にうっとり。あんぽ柿ジェットにも注目！

奈良・五條市の「堀内果実園」と、ショコラブランド「チョコバナシ」による夢のコラボ。今回の目玉は、いちご・キウイ・柿などのセミドライフルーツをビターショコラで丁寧に包んだ「フルーツチョコレート」。ひと粒ひと粒が美しく、ギフト映えも抜群。見た目の可愛さだけでなく、ドライの食感とチョコのなめらかさが絶妙で、つい手が伸びてしまいます。

他にも注目したいのが、限定品の「あんぽ柿ジェット」。五條市の名産あんぽ柿をセミドライにし、チョコレートと合わせた、今しか出会えない特別な逸品です。どれも素材の良さを活かした“ナチュラルリッチ”な味わいで、ショコラ好きにもフルーツ好きにも響くラインナップとなっています。

Aika Kobayashi｜“完璧賞”受賞！美しすぎるボンボンに衝撃

世界最高峰の品評会C.C.C.にて、「AWARD DE PERFECTION（完璧賞）」を史上初受賞した、日本発の若きショコラティエ・小林愛花さんのブランド。地球の奇跡をテーマにした4つのボンボンショコラは、黄パプリカ×きゅうりなど常識にとらわれない素材の組み合わせで、“美味しい”を超えた芸術体験に。

すべてモールド型で作られ、繊細な装飾は手作業。量産できないからこそ、「手にした人だけが体験できる」という特別感に心が躍ります。

セゾン ド セツコ｜“和の美しさ”が詰まった阪急限定ボックス

日本の四季＝“SHIKI”をショコラで表現する「セゾン ド セツコ」。阪急限定ボックスには、小豆島産の醤油やオリーブを使ったショコラが並び、ほんのり和の香りが広がります。一粒ずつ描かれた草花のアートは、まるで絵付けされた陶器のような美しさ。

「食べるたびに、風景が浮かぶ」そんな詩的な時間を届けてくれる、心が整うショコラです。贈る人への思いやりまで包んでくれそう。

PATISSIER eS KOYAMA｜“香りで味わう”ショコラの新境地へ

日本を代表するショコラティエ・小山進シェフが、パリの香水ブランド「INDULT PARIS」にインスピレーションを受けて創作した、香り×味のハーモニーを楽しむシリーズ。シェフが厳選した4つの香りを、それぞれの世界観に合わせたショコラで表現。

目を閉じてゆっくり味わえば、まるで香水のように広がる香りと余韻…。“嗅覚と味覚で旅をする”ような、感覚を揺さぶる体験型ショコラです。

阪急バレンタインチョコレート博覧会、今年は“早くて長い”！

阪急うめだ本店の9階会場では、2026年1月21日～29日が前半戦、1月30日～2月14日が後半戦。全館をチョコで埋め尽くす“阪急チョコ百貨店”の名にふさわしく、ブランドも商品も盛りだくさん！現地ならではの高揚感が待ち遠しい！

でも今年は、2025年12月5日からオンライン販売がスタートするので、例年よりもずっと早く＆じっくり選べるのが嬉しいポイント。先行販売や限定品を見逃さず、バレンタインシーズンを“長く・深く”楽しむなら、まずはオンラインストアのチェックをお忘れなく♡

About Event

阪急バレンタインチョコレート博覧会2026

大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店

期間：2026年1月21日（水）～2月14日（土）

前半：1/21（水）～29（木）※1/29（木）、9階会場は午後3時終了

後半：1/30（金）～2/14（土）※2/14（土）、9階会場は午後7時終了

オンラインストア：12月5日（金）～2月14日（土）

Instagram：＠hankyu_choco

あかざしょうこ

ウフ。編集スタッフ

関西方面のスイーツ担当。1984年生まれ、大阪育ちのコピーライター。二児の母。焼き菓子全般が好き。特に粉糖を使ったお菓子が好きです。