»³·Á»Ô¤Î¶õ¤²È²Ð»ö¡¡¾Æ¤±À×¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°äÂÎ¤ÏËÜÀÒ¡¦»³·Á»Ô¤ÎÃËÀ¡¡½êÍ¼Ô¤È´ØÏ¢¤Ê¤·
»³·Á»Ô¤Ç¤³¤È¤·10·î¡¢¶õ¤²È¤«¤é½Ð²Ð¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é¿È¸µÉÔÌÀ¤ÎÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿²Ð»ö¤Ç¡¢DNA·¿´ÕÄê¤Î·ë²Ì¡¢°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤ÏËÜÀÒ¡¦»³·Á»Ô¤Î66ºÐ¤ÎÃËÀ¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶õ¤²È¤Ë¤Ï¿Í¤¬À¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿º¯À×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ï¡¢¤³¤È¤·10·î20Æü¡¢»³·Á»ÔÅÚºä¤ÇÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ¤Î¶õ¤²È1Åï¤¬Á´¾Æ¤·¡¢ÆîÂ¦¤ÎÏÂ¼¼¤«¤é¿È¸µÉÔÌÀ¤ÎÃËÀ1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Î¤½¤Î¸å¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¡¢DNA·¿´ÕÄê¤Î·ë²Ì¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°äÂÎ¤Ï¡¢ËÜÀÒ»³·Á»Ô¤Ç½»½êÉÔ¾Ü¡¦¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Î66ºÐ¤ÎÃËÀ¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤Î·úÊª¤Ï4Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¶õ¤²È¤Î¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¾Æ¤±À×¤«¤é¤Ï¿©¤ÙÊª¤ä¿©¤ÙÊª¤òÄ´Íý¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆé¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Í¤¬À¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿º¯À×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤È¶õ¤²È¤Î½êÍ¼Ô¤È¤Î´ØÏ¢¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿ÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ÔÊýÉÔÌÀÆÏ¤Ê¤É¤Ï½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î½Ð²ÐÅö»þ¤Î¹ÔÆ°¤ä½Ð²Ð¸¶°ø¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£