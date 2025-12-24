◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）追い切り＝１２月２４日、美浦トレセン

うなるような走りだった。コスモキュランダ（牡４歳、美浦・加藤士津八厩舎、父アルアイン）は、横山武史騎手を背に坂路で併せ馬を実施。デザートイーグル（２歳新馬）を２馬身ほど追走すると馬なりのまま楽々と並びかけ、最後は仕掛けられて２馬身先着を果たした。タイムも５２秒７―１２秒０を加速ラップで刻む完璧なもの。過去最高と言っていい動きに加藤士調教師も「ここ最近調子がいいと思っていましたが、さらにいいなと感じています」と静かに、だが確かな手応えを口にした。

ジョッキーの進言で今回は初めてブリンカーを装着しての追い切り。その効果はてきめんだったようで、３度目のコンビとなる鞍上も「集中して走れていたし、良かったですね」と納得の口ぶりだ。レース本番で装着するかは未定だが、トレーナーは「折り合いがついて反応も良かったから、ありかなと思っています」と不敵な笑みを浮かべた。昨年の報知杯弥生賞ディープインパクト記念を制し、今春のアメリカＪＣＣではダノンデサイルと０秒１差３着に善戦した得意の中山で、波乱の主役となる準備は整っている。（角田 晨）