サッカー女子日本代表(なでしこジャパン)で活躍する藤野あおば選手が24日、自身のSNSを更新。所属クラブにおける年内の公式戦を終えたことを報告しました。

藤野選手は今回、英語と日本語で自身の心境を明かし「2025-2026シーズン前半戦終了。いつもたくさんの応援ありがとうございます！ピッチ内外、色んなところで色んな人の優しさを感じながら、みんなの優しさに応えるためにも少しでもチームの力になりたいと奮闘した前半戦でした。まだまだ自分の力不足や未熟さを感じることが多いので、後半戦は前半戦以上の結果やパフォーマンスを出せるように精一杯頑張ります！後半戦も応援のほど、よろしくお願いします！クリスマス、新年、素晴らしい時間をお過ごしください」とつづりました。

また併せて20枚の写真を公開し、所属するマンチェスター・シティ・ウィメンでプレーする様子や、仲間と食事するオフショット、さらにチームメートの長谷川唯選手や、9月5日に同チームからリバプールFC・ウィメンへとローン移籍した清水梨紗選手とのスリーショットなど、貴重な写真を披露しています。