飼い主さんの仕事中、お部屋に申し訳なさそうに大型犬がやってきて、後をついて行ってみると……？まさかの理由がYouTube上で公開されると、記事執筆時点で11万回も再生され、「はっちゃんの心配顔で上目遣い、キュンとなりました」「ピンチお知らせするの、偉いなあ！」といった声が寄せられました！

【動画：仕事中に大型犬が『ピンチです、来てください』と呼びに来たのでついて行くと…】

自宅警備員のはっちゃん

YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」さまでは、ハスキーの「はっちゃん」とトイプードルの「きゅうちゃん」、そして2匹の猫さんが一緒に暮らす様子を投稿しています。

この日、お家で仕事をしていた飼い主さん。はっちゃんは2階へと見回りに行きます。

2階の見回りが完了したはっちゃん。続いて1階へと降りて、玄関を捜索。こちらも異常は見当たりません。

一通り、家の中を警備したはっちゃん。みんなで30分ほど遊んでから、飼い主さんは再びお仕事に戻ることに……。

トラブル発生！？

すると、突然、仕事をしている飼い主さんのもとに、はっちゃんが！表情から察するに、何かが起こったようです。早速はっちゃんに導かれるようについていくことに--

リビングに降りると、なんとはっちゃんだけでなくきゅうちゃんも何かを訴えるような眼差しを飼い主さんに向けてきます。しかし、飼い主さんはなんのことやら……。

しかし、後ろを振り向いてみると……

なんと、わんこのケージの中に猫のじゅんちゃんが入っていたのです。実はじゅんちゃん、自分でケージの中にジャンプして出入りできるのですが、それを知らないはっちゃんときゅうちゃんは「助けてあげて」と飼い主さんを呼びにきたのだそう。なんて優しい！

その後、ピョン！と軽々ケージの柵を飛び越えて脱出したじゅんちゃんを見て、「え？自分で出られるの？」と驚きを隠せないはっちゃんときゅうちゃんなのでした！自宅警備員としては、見逃せなかったのでしょうね。

可愛すぎるわんこと猫のやりとりが話題に

大切な家族に対するわんこたちの純粋な心配は、YouTubeに公開されると多くの人の目に留まり、記事執筆時点で11万回も再生されています。

コメント欄には「はっちゃんの心配顔で上目遣い、キュンとなりました」「ピンチお知らせするの、偉いなあ！」「猫さんの身体能力はホンマに凄い」といった声が寄せられました。

実は、この後、茶太郎くんもケージの中に入ってしまったようですが、やはりその様子を見てもはっちゃんたちは心配していたそうですよ！

YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」さまでは、今回ご紹介したように2匹のわんこと2匹の猫さんたちの楽しくて愉快な日常が更新されています。ぜひ彼らの穏やかで可愛らしい生活を覗いてみてくださいね。

はっちゃん、きゅうちゃん、じゅんちゃん、茶太郎くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

