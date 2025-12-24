³¤±è¤¤¤ËÎ¹´ÛÎ©¤ÁÊÂ¤ÖÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤ÎÏÂÁÒ²¹Àô Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é2Ç¯ ²õ¤ì¤¿¸î´ß¤Î°ìÉô¤ò¹ñ¤¬Éüµì ¡Ö´õË¾¤Î¸÷¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤ÎÏÂÁÒ²¹Àô¤Ç¤Ï¡¢¹ñ¤¬¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿³¤±è¤¤¤Î¸î´ß¤Î°ìÉô¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÂÁÒ²¹Àô¤Ï³¤¤ËÌÌ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÎ¹´Û¤ä¥Û¥Æ¥ë¤¬·ú¤ÁÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤ª¤è¤½3.5Ò¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¸î´ß¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤¿¤á¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¹ñ¤ä¸©¤¬Éüµì¹©»ö¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÈïºÒ¤·¤¿¸î´ß¤¬Å±µî¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢2026Ç¯9·î¤«¤é¤Ï¿·¤·¤¤¸î´ß¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢24Æü¤Þ¤Ç¤ËÎ¹´Û¡¦ÈþÏÑÁñ¤Î³¤±è¤¤¤ËÌÌ¤¹¤ë100£í¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤æ¤±¤à¤ê¤Î½ÉÈþÏÑÁñ¤ÎÂ¿ÅÄÄ¾Ì¤¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö°ÛÎã¤ÎÁá¤µ¤ÇÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ÂçÊÑ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬Á´Éô¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿»þ¡¢ËÜÅö¤ËÏÂÁÒ²¹Àô¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Éü¶½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÎ¦ÃÏÊýÀ°È÷¶ÉÇ½ÅÐ¹ÁÏÑ¶õ¹ÁÉü¶½¿ä¿Ê¼¼¤ÎÈþÌîÃÒÉ§¼¼Ä¹¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¿·¤·¤¤¸î´ß¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÏÂÁÒ²¹ÀôÁ´ÂÎ¤ÎÉü¶½¤Ë¸þ¤±¤Æ´õË¾¤Î¸÷¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¹©»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÂÁÒ²¹Àô¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢20¤¢¤ëÎ¹´Û¤È¥Û¥Æ¥ë¤Î¤¦¤Á9¤Ä¤Î»ÜÀß¤Ç±Ä¶È¤ò°ìÉôºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éü¶½¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¿·¤·¤¤ÏÂÁÒ²¹Àô¤ÎºÆ·ú¤Ë¸þ¤±¤¿¸î´ß¹©»ö¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙÃæ¤Î´°Î»¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£