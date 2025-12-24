Ë½ÁöÂ²¤Î¼èÄù¤ê¶¯²½¤Ø¡¡·Ù»ëÄ£¸òÄÌÉô¤¬½ÐÆ°¼°¡¡°ãÈ¿Áö¹ÔÁý¤¨¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤òÁ°¤Ë
Ë½ÁöÂ²¤Î°ãÈ¿Áö¹Ô¤¬Áý¤¨¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤òÁ°¤Ë¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¼èÄù¤ê¤ò¶¯¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐºö¤Ë¤¢¤¿¤ëÉôÂâ¤Î½ÐÆ°¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¸òÄÌÉô¡¡ÎÓÀµ¸Ê »²»ö´±
¡ÖÎãÇ¯¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ä¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡¢½éÆü¤Î½Ð¤Ê¤É¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏË½ÁöÂ²¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°¼Á¤Ê±¿Å¾¼Ô¡¢°ãÈ¿¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼èÄù¤ê¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¤¤ç¤¦¡¢Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶è¤Ç¤¢¤Ã¤¿·Ù»ëÄ£¤Î½ÐÆ°¼°¤Ë¤Ï¡¢Ë½ÁöÂ²¤ÎÂÐºö¤Ë¤¢¤¿¤ë¸òÄÌµ¡Æ°Ââ¤ä¹âÂ®Æ»Ï©¸òÄÌ·Ù»¡Ââ¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢°ìÈÌÆ»¤ä¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î¼èÄù¤ê¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎãÇ¯¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î¥É¥ê¥Õ¥ÈÁö¹Ô¤ä¼Ø¹Ô±¿Å¾¤Ê¤ÉË½ÁöÂ²¤Ë¤è¤ë°ãÈ¿Áö¹Ô¤¬Áý¤¨¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£Ë½ÁöÂ²¤Ë´Ø¤¹¤ë110ÈÖÄÌÊó¤Ï¡¢º£Ç¯1·î¤«¤é11·îËö¤Þ¤Ç¤Ë1000·ï¤òÄ¶¤¨¡¢ºòÇ¯¤Î¤ª¤è¤½970·ï¤ò¤¹¤Ç¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢Âç¤ß¤½Æü¤ä¸µÆü¤Ë¤â¡¢½ÂÃ«¤Ê¤É¤ÎÈË²Ú³¹¤ä¼óÅÔ¹âÂ®¤Ê¤É¤Ç¼èÄù¤ê¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö12·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¸òÄÌ»àË´»ö¸Î¤Ê¤É½ÅÂç»ö¸Î¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯1·î¤«¤é¤¤Î¤¦¤Þ¤Ç¤Ë131¿Í¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ÎÅ°Äì¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
