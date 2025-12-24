Fischer′s・マサイ、58歳の父親の死去を報告 両親を亡くし「穴が空いたような感覚」
YouTubeチャンネル登録者数900万人を超える人気YouTuber・Fischer's（フィッシャーズ）が23日に動画を更新。メンバーのマサイが、父親の死去を報告した。
【動画】「穴が空いたような感覚」58歳の父親の死去を報告したFischer's・マサイ
「一応、僕から皆さまへご報告しなければならないことなのかなと思い撮影しております」と切り出し、「去年2024年の8月に僕のお父さんが亡くなりました」と伝えた。58歳だった。
腎臓がんで「片方、摘出したんですけども、それが転移して肺にいって4年か5年くらいは闘病してました」と明かした。2020年6月に動画で母親を亡くしたことを報告していたマサイ。報告の理由について「僕の家族、フィッシャーズと深い関わりがあるんですね。結構お世話になっていたりとか。メンバーによってはあるので」と説明。
続けて「僕個人、家族の会話をよく動画でもプライベートでもするんですけど、こうやってご報告しないと、皆さまの中にはまだ僕のお父さんがいることになっているはずなので。このお話をしない限り、ちょっと気まずい空気になってしまうところもあると思うので」と語った。
両親を亡くし「穴が空いたような感覚ですね。今までそれが普通だった日常から当たり前だった人がいなくなるわけですから。すごい変な感覚です」と心境を吐露した。
