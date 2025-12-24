ÂÐÃæ³°¸ò¤Ç¡Ö°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ï2¤Ä¡× ºÙÀî¸µÁíÍý¡¡94Ç¯Åö»þ¤Î¡È³°¸òÊ¸½ñ¡É¸ø³«¡¡ÂæÏÑÌäÂê¤Ê¤É¶ìÎ¸¤¹¤ëÆâËë¤â
³°Ì³¾Ê¤Ï1994Ç¯¤Î³°¸òÊ¸½ñ¤Î°ìÉô¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎºÙÀîÀ¯¸¢¤¬ÂæÏÑ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¶ìÎ¸¤¹¤ëÆâËë¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1994Ç¯¡¢Ãæ¹ñ¤òË¬¤ì¡¢Åö»þ¤ÎÍûË²¼óÁê¤ä¹¾ÂôÌ±¹ñ²È¼çÀÊ¤È²ñÃÌ¤·¤¿ºÙÀî¸µÁíÍý¡£¤³¤Î¤È¤¤ÎÆüÃæ´Ø·¸¤ÏÎÉ¹¥¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ë¬Ãæ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÆüËÜ¤¬ÂæÏÑÌäÂê¤Ê¤É¤ÇÂÐ±þ¤Ë¶ìÎ¸¤·¤Æ¤¤¤¿ÉñÂæÎ¢¤¬¡¢¤¤ç¤¦¸ø³«¤µ¤ì¤¿³°¸òÊ¸½ñ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³°Ì³¾Ê
¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤Ï²æ¤¬¹ñ¿·À¯¸¢¤¬ÂæÏÑÀ¯ºö¤òÊÑ¹¹¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î·üÇ°¤¢¤ê¡£²æ¤¬¹ñÀ¯ÉÜ³ÕÎ½¤ÎË¬Âæ¡¢¡ÊÂæÏÑ¤Î¡ËÍûÅÐµ±ÁíÅý¤ÎË¬Æü¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¶¯¤¤È¿È¯¤ò¼¨¤¹¤Î¤ÏÉ¬»ê¡×
Åö»þ¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ÈÂæÏÑ¤ÎÍ×¿Í±ýÍè¤ò¶¯¤¯·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¡£ºÙÀî»á¤ÏJNN¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢ÂÐÃæ³°¸ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö2¤Ä¤Î¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÙÀî¸îßæ ¸µÁíÍý
¡ÖÆüÃæÊ¿ÏÂ¾òÌó¤ò½å¼é¤·¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢ÆüÂæ´Ø·¸¤ÏÈóÀ¯ÉÜ´Ö¤Î¼ÂÌ³Åª¤Ê´Ø·¸¤È¤·¤Æ°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤È¡£ÆüÃæ´Ø·¸¤ò¹Í¤¨¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤â¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤°ìÈÖ¤Î´ðËÜ¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤¬ºÇ¤âÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¦¥¤¥°¥ë¤äÌ±¼ç³èÆ°²È¤Ê¤É¤Î¿Í¸¢ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÙÀî¸îßæ ¸µÁíÍý
¡Ö²ñÃÌ¤Ç¡Ê¿Í¸¢ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òÈó¾ï¤Ë·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡£¤â¤·ÌäÂê¤ò»ý¤Á½Ð¤µ¤ì¤ë¤È´¶¾ðÅª¤ËÈ¿È¯¤·¡¢Àè¤ÎÂçÀï¤Î¤È¤¤ÎÆüËÜ¤Î¿¯Î¬¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ°Äì¤·¤ÆÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤È¡×
ºÙÀî»á¤Ï¡¢¸ø¼°¤Î²ñÃÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈÕ»Á²ñ¤Î¾ì¤Ç¡Ö¿Í¸¢¤Ï³Æ¹ñ¤¬ÅØÎÏ¤¹¤Ù¤ÌäÂê¤À¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡Ä
Ãæ¹ñ³°¸òÉô
¡ÖºÙÀîÁíÍý¤ÏÀ¾Â¦¤ÎÌ±¼ç¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤òÂ¾¤Î¹ñ¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï¸ÌÀ¤Ç¤Ê¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£¿Í¸¢ÌäÂê¤Ë´Ø¤·¡¢ÍûË²ÁíÍý¤Î´ÑÅÀ¤ÈÎ©¾ì¤ò½½Ê¬Íý²ò¤¹¤ë¤È¡×
ºÙÀî¸îßæ ¸µÁíÍý
¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡¢¤É¤³¤Î¹ñ¤Ç¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤ÊÅÔ¹ç¤è¤¯²ò¼á¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤·¤Æº£¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÎÈ¯¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÎä¤¨¹þ¤àÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²þÁ±¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ºÙÀî¸îßæ ¸µÁíÍý
¡Ö½¬¶áÊ¿¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤ÇÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÏÃ¤ò¹â»Ô¤µ¤ó¼«¿È¤Î¸ý¤«¤é·«¤êÊÖ¤·¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤Ç¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×
