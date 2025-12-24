¤º¤óÈÓÈø¡¢Î¾¿Æ¤Î¿¦¶ÈÌÀ¤«¤¹¡¡¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ï¡ÖÆ¯¤¯°ÕÌ£¤¬Á´Á³Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤º¤ó¤ÎÈÓÈøÏÂ¼ù¡Ê57¡Ë¤¬¡¢23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØÏÂÅÄÌÀÆü¹á¤È¤æ¤ëÂð°û¤ß¡Ù¡ÊBS¥Æ¥ìÅì¡¡Ëè½µ²ÐÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Î¾¿Æ¤Î¿¦¶È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤º¤óÈÓÈø¤ÈÁÆ¤Ó¤ÆùÀäÉÊ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÎÁÍý²È¡¢¿©°é¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÏÂÅÄÌÀÆü¹á¡Ê38¡Ë¤È³Ú¤·¤¯»¨ÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤ËÎÁÍý¡£ÀäÉÊÎÁÍý¤òËþµÊ¤·¤Ê¤¬¤é¥È¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤«¤é¡ÖÈÓÈø¤µ¤ó¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤µ¡£²¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¤³¤ì°ìÈ¯¤ÇÅú¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¤¦¤Á¤ÎÎ¾¿Æ¤¬¡¢¶èÌò½ê¤Ç¸øÌ³°÷¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤¢¤Î¡Ä¤½¤Îº¢Æ¯¤¯°ÕÌ£¤¬Á´Á³Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤¹¤ÈÏÂÅÄ¤ÏÇú¾Ð¡£¡Ö¤½¤Îº¢¤Ã¤Æ²¿¡©¹â¹»À¸¤È¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ç²ñ¼Ò¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯¤Î¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¸øÌ³°÷¤Ë¤Ê¤í¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤¿¤Ö¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªÏÂÅÄ¤Ï¡¢¡ÖÎÁÍý²È¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡©²»³Ú¤Î´Ø·¸¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤â¤È¤â¤È¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤·¡£ÇùÁ³¤È¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
