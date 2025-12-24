元広島監督の達川光男氏（70）が23日放送のBSフジ「プロ野球 レジェン堂」（火曜後10・00）にゲスト出演。1993年7月に32歳の若さで亡くなった“炎のストッパー”津田恒実さんのおちゃめな一面を語った。

達川氏は10月7日の放送回に出演したが、あまりにしゃべり過ぎてプロ入り前についてのトークで時間切れになるという番組初の珍事に。そのため今回は短いスパンでの再登場となった。

そのなかで、現役時代にバッテリーを組んだ津田さんの話に。

まずは気迫あふれる投球と人懐っこい笑顔で人気だった津田さんについて「これはもうね、竹を割ったようなきれいな男です。うそ偽り一切なし。投球にも」と故人の真っすぐな性格を紹介。「（達川氏と同学年の元巨人エース）江川（卓）はホップしてくるような感じ。津田はズドン！とくる」と直球の違いについても語った。

「だから絶好調の時なんかは…。9回に津田が出てくるじゃないですか。で、マウンドでサインの打ち合わせして。“ツネ、3分で済ませぇ！”っていうと“ハイ！分かりましたぁ！”いうて。本当に3分で済ます。（試合終了まで）早いんですよ」

そして、「一番面白かったのが」と振り返ったのが津田さんの地元・山口県にある徳山市野球場（現在の周南市野球場、愛称は津田恒実メモリアルスタジアム）での一戦。

いつものように抑えで登板した津田さんは「達川さん、今日は親父と“たっちゃん”が来てるんですよ。（達川さんと愛称が）同じ名前なんですよ」と言ってきたという。

「なんや？」と聞き返すと「うちのお袋“たつこ”いうんです。“たっちゃん”なんですよ、いうて」と津田さんはニコニコ。

「どこにおるんや？いうたら、バックネット裏の何色の服着た…って。試合中ですよ？“たっちゃんにいいとこ見せるんでお願いします！”いうて。“おお！3分で終わるぞ！”いうた。それぐらい自信持ってた」と母親孝行のためにも元気に腕を振った姿を懐かしそうに振り返っていた。