TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤â¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸á¸å¤ÏËÌÎ¦¡ÁÅìËÌ¤Î»³ÃÏ¤«¤éÀã¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤«¤é¼¡Âè¤ËÎä¤¿¤¤É÷¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æüº¹¤·¤¬¤Ê¤¤½ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÃÈ¤«¤¯¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤â»±¤Î½ÐÈÖ¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ä«¤ÎÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Î»þ´ÖÂÓ¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤«¤éÅìËÌ¤Ç±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¹­¤¯ËÜ¹ß¤ê¤Î±«¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ä«¤Ï¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤½ê¤â±«¤Î¹ß¤ê½Ð¤¹½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢±«¶ñ¤òËº¤ì¤º¤Ë¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸á¸å¤ÏËÌÎ¦¡ÁÅìËÌ¤Î»³ÃÏ¤«¤é±«¤¬Àã¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤­¡¢Ìë¤ÏËÌÆüËÜ¤ÇÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ìë¤Ï¶å½£¤ä»³±¢¤Ê¤ÉÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤â°ìÉô¡¢Àã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£

¼¡Âè¤ËÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤­¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤«¤éÎä¤¿¤¤É÷¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Î¿ô»ú¤Ï¤³¤Î»þµ¨¤È¤·¤Æ¤Ï¹â¤¤½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æüº¹¤·¤Ï¤Ê¤¤½ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÎä¤¿¤¤É÷¤â¿á¤¯¤Î¤ÇÃÈ¤«¤¯¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡ã¤¢¤¹25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡ä
¡¡»¥ËÚ¡§ 4¡î¡¡¶üÏ©¡§ 5¡î
¡¡ÀÄ¿¹¡§ 7¡î¡¡À¹²¬¡§ 6¡î
¡¡ÀçÂæ¡§ 9¡î¡¡¿·³ã¡§10¡î
¡¡Ä¹Ìî¡§ 8¡î¡¡¶âÂô¡§12¡î
Ì¾¸Å²°¡§13¡î¡¡Åìµþ¡§10¡î
¡¡Âçºå¡§13¡î¡¡²¬»³¡§13¡î
¡¡¹­Åç¡§13¡î¡¡¾¾¹¾¡§11¡î
¡¡¹âÃÎ¡§16¡î¡¡Ê¡²¬¡§12¡î
¼¯»ùÅç¡§14¡î¡¡ÆáÇÆ¡§22¡î

¶âÍËÆü¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤äËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¹­¤¯Àã¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Àã¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢É÷¤â¶¯¤Þ¤êÂç¹Ó¤ì¤È¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£