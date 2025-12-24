J1¾º³Ê¤Î¿å¸Í¡¢FWÅÏîµ¿·ÂÀ¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¡ª¡Äº£µ¨J2¤Ç13¥´¡¼¥ë¡¢¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤âÁª½Ð
¡¡¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï24Æü¡¢FWÅÏîµ¿·ÂÀ¤ÈÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡1995Ç¯8·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¸½ºß30ºÐ¤ÎÅÏîµ¤Ï¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ2018Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£º£Ç¯1·î¤ËÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤«¤é¿å¸Í¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï31»î¹ç½Ð¾ì13¥´¡¼¥ë7¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÌöÆ°¡£¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎJ2Í¥¾¡¡¢¤ª¤è¤ÓJ1¾º³Ê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¡¢J2¥ê¡¼¥°¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡·ÀÌó¹¹¿·¤ËºÝ¤·¡¢ÅÏîµ¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2025¥·¡¼¥º¥ó¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îò»ËÅª¤ÊÍ¥¾¡¡õ¾º³Ê¤Ç¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¤â¤Ã¤È¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¤â¤â¤¦°ì¤Ä¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª Áª¼êÃ£¤Ï»°¤Ä¤°¤é¤¤¥®¥¢¾å¤²¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯½é¤ÎJ1¥ê¡¼¥°¤ò³§¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
