¡Ö½÷¤È¤·¤Æ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤¾¡×¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ëÀèÇÚ¡¿¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è§
¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊÃ«¸ýºÚÄÅ»Ò/¤Ö¤ó¤«¼Ò¡ËÂè7²ó¡ÚÁ´11²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¼Ò²ñ¿Í¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¾¡ÃË¤È°¾Èþ¤Ï¡¢Âç³Ø»þÂå¤«¤éÉÕ¤¹ç¤¤»Ï¤á¡¢¸òºÝ6Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±À³À¸³è¤Ë¤â´·¤ì¡¢¡Ö¤½¤í¤½¤í¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ø¡×¤È¹Í¤¨¤¿¾¡ÃË¤ÏµÇ°Æü¤Ë¡È´°àú¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡É¤ò¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÍ½ÁÛ³°¤ÎÊÖ»ö¤À¤Ã¤¿¡½¡½!? ¥¶¡¦¾¼ÏÂÃË¤Î¾¡ÃË¤¬¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ëºî¤ëÎÁÍý¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¡×¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤ª¤·¤Æ¤¤¤¯¡£²ÆÈÁ¡ßÃÝÆâÎÃ¿¿¤ÎW¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ÊTBS·Ï¡Ë¤âÏÃÂêÊ¨Æ¡ª ÂÔË¾¤ÎºÇ¿·´©4´¬¤¬12·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤ò¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢ºÆÏ¢ºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¼Ò²ñ¿Í¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¾¡ÃË¤È°¾Èþ¤Ï¡¢Âç³Ø»þÂå¤«¤éÉÕ¤¹ç¤¤»Ï¤á¡¢¸òºÝ6Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±À³À¸³è¤Ë¤â´·¤ì¡¢¡Ö¤½¤í¤½¤í¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ø¡×¤È¹Í¤¨¤¿¾¡ÃË¤ÏµÇ°Æü¤Ë¡È´°àú¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡É¤ò¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÍ½ÁÛ³°¤ÎÊÖ»ö¤À¤Ã¤¿¡½¡½!? ¥¶¡¦¾¼ÏÂÃË¤Î¾¡ÃË¤¬¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ëºî¤ëÎÁÍý¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¡×¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤ª¤·¤Æ¤¤¤¯¡£²ÆÈÁ¡ßÃÝÆâÎÃ¿¿¤ÎW¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ÊTBS·Ï¡Ë¤âÏÃÂêÊ¨Æ¡ª ÂÔË¾¤ÎºÇ¿·´©4´¬¤¬12·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤ò¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢ºÆÏ¢ºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£