¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Îà¥¸¥ã¥ó¥Üá¤³¤ÈÈøºê¾»Ê¤µ¤ó¤¬£²£³Æü¤Ë£Ó¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¡££·£¸ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Îë¾Êó¤ËÎóÅç¤¬Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ëÃæ¡¢Èøºê¤µ¤ó¤Î¿ÆÂ²¤«¤é°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤ÆÀ¼ÌÀ¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖËÜÆü¤Îë¾Êó¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¼õ¤±¡¢Èøºê¾»ÊÂð¡Ê¥¸¥ã¥ó¥ÜÅ¡¡Ë¤òÌµÃÇ¤Ç»£±Æ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¥ó¥ÜÅ¡¤è¤êÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¸Ä¿Í¤Î¼«Âð¡Ê¸Ä¿Í¾ðÊó¡Ë¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤ë¹Ô°Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤ª°ú¤¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤´ÇÛÎ¸´ê¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï¸Ä¿ÍÂð¤ÎÌµÃÇ»£±Æ¤¬ÌäÂê²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤¬º£²ó¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£