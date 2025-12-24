Èøºê¾­»Ê¤µ¤ó

¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î­à¥¸¥ã¥ó¥Ü­á¤³¤ÈÈøºê¾­»Ê¤µ¤ó¤¬£²£³Æü¤Ë£Ó¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¡££·£¸ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Îë¾Êó¤ËÎóÅç¤¬Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ëÃæ¡¢Èøºê¤µ¤ó¤Î¿ÆÂ²¤«¤é°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤ÆÀ¼ÌÀ¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£

¡ÖËÜÆü¤Îë¾Êó¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¼õ¤±¡¢Èøºê¾­»ÊÂð¡Ê¥¸¥ã¥ó¥ÜÅ¡¡Ë¤òÌµÃÇ¤Ç»£±Æ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¥ó¥ÜÅ¡¤è¤êÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£

¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¸Ä¿Í¤Î¼«Âð¡Ê¸Ä¿Í¾ðÊó¡Ë¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤ë¹Ô°Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤ª°ú¤­¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤´ÇÛÎ¸´ê¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£

¡¡¶áÇ¯¤Ï¸Ä¿ÍÂð¤ÎÌµÃÇ»£±Æ¤¬ÌäÂê²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤¬º£²ó¤âÉâ¤­Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£