会長のセクハラ疑惑などが週刊誌で報じられていた東海テレビ放送が、調査委員会の報告書を公表しました。

【写真を見る】会長の“セクハラ疑惑”などが週刊誌で報じられた東海テレビ 調査委員会は“セクハラには該当しない”と判断 行動自体が｢極めて不適切｣

東海テレビ放送の小島浩資会長は、会食の場で女性に対してセクハラをした疑いなどを週刊誌で報じられ、東海テレビ放送は弁護士らを含む調査委員会の報告書を先ほど公表しました。

報告書では、小島会長が2022年の会食で、アナウンサーを「接待要員として会食に呼んだ」と指摘されたことについて、女性活躍の推進を目的としたものであり、「不適切なものであったとは考えられない」と結論づけました。

行動自体が「極めて不適切」

また、週刊誌に掲載された女性に頬を寄せている写真などについては、元派遣社員の女性らが「セクハラされたと感じたことはない」と話したことからセクハラには該当しないとの判断を示しています。

しかし報告書では、高い倫理観が求められる報道機関の経営に携わる立場として、こうした写真を撮られる行動自体が「極めて不適切であったとの誹りを免れない」と指摘しています。

東海テレビ放送は、午後7時から会見を開きます。