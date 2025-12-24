「ヒルトン東京」の1階「マーブルラウンジ」では、毎年恒例イチゴ尽くしの「ストロベリーモノクロ・ガールズパーティー」スイーツビュッフェを2025年12月27日（土）より実施します。

例年、ホテル全体で23ｔ以上（約7万7000パック）のフレッシュイチゴを贅沢に使用する名物のフェア。店内は白と黒を基調としたスタイリッシュなモノクローム空間。新作ストロベリースイーツがファッションアイコンのように輝き、ガールズパーティーに華やぎを添えますよ。【協力：a-jolie 株式会社S.I.M】

今回は、“モノクロ・ガールズパーティー”がテーマ。ストライプやチェック、ポルカドットを取り入れたファッションエッセンスを散りばめた世界観で、ガールズパーティーの高揚感が高まります。ビュッフェ台には、女の子のお部屋をイメージした2Dとリアルが交差するフォトジェニックなデコレーションが登場。そこにイチゴをたっぷり使用したストロベリースイーツが、まるでドレスやアクセサリーのように華やかに並び、空間を甘く彩ります。

さらに、大人かわいいテイストと、ユーモアと遊び心あふれるファッショングッズを手がけるブランド「a-jolie」とのコラボレーションも実施！ ブランドのシンボル「パールサングラスちゃん」をモチーフにしたいちごスイーツが登場するほか、「a-jolie」のアイテムがガールズルームを彩り、テーマ空間をよりチャーミングに演出します。イラストレーターワタナベマリエが「a-jolie」を着想に描き下ろしたイラストも加わり、スイーツビュッフェに“a-jolieらしい”キュートでポップなアクセントをもたらしてくれます。

「ストロベリーモノクロ・ガールズパーティー」で食べられるスイーツは20種類以上。タルトやチーズケーキ、パイなどイチゴのおいしさを多彩に味わえる新作スイーツが揃います。ファッションやモノクロ要素もふんだんに取り入れた華やかなストロベリーケーキに加え、スモールポーションのプチガトーやグラススイーツも多数。さらにフレッシュイチゴも好きなだけ楽しめるなど、まさにイチゴの祭典にふさわしい内容です。甘酸っぱいイチゴの香りに包まれながら至福のストロベリースイーツタイムを過ごせること間違いなしです。

王道イチゴタルトやショートケーキ

ストロベリータルトa la Hat

ストロベリー・ブラックドレス

ストロベリータルトは、毎年フェアでいちばん人気！ アーモンドタルトにさっぱりとしたライムとレモンのクリームを重ね、ツヤツヤの大粒イチゴを贅沢にトッピング。カスタードのコクと生クリームの軽さが調和したディプロマットクリームを用いることで、甘さと酸味のバランスを引き立てます。

断面やトッピングが華やかなオープンサンドケーキ「ストロベリー・ブラックドレス」は、ココアスポンジにコーヒーシロップを染み込ませ、マスカルポーネクリームとイチゴ、ブルーベリー、ブラックベリーを重ねたティラミス風。イチゴとクリーム、そしてほのかなコーヒーの苦みが絶妙に重なり、上品な大人のショートケーキとなっています。

サクサクパイやなめらかチーズケーキはイチゴとの相性抜群

ベリーベリークラッチ

マーブルオートクチュール

バター香るサクサクのパイに、コクのあるピスタチオクリームを絞り、イチゴとラズベリーを飾った「ベリーベリークラッチ」。ピスタチオのナッティーな風味がイチゴの甘酸っぱさを引き立てます。

また、ルバーブ、ブルーベリー、ストロベリーのコンフィチュール（ジャム）でマーブル模様を描いたチーズケーキ「マーブルオートクチュール」は、なめらかでコクのあるチーズのうま味に、イチゴやルバーブの繊細な酸味がほどよく調和しています。クリーミーな口どけのなかにさわやかな余韻が広がる一品です。

「a-jolie」インスパイアスイーツ

サングラスちゃんへ捧げるタルト

※写真は一部イメージです

アジョリーハート

※写真は一部イメージです

「a-jolie」インスパイアスイーツは3種類。タルト中央にジャンドゥーヤのムースを配し、周りにバナナとパッション、イチゴクリーム入りシューとイチゴをあしらった「サングラスちゃんへ捧げるタルト」、ルビーチョコレートのムースの中にストロベリー、ライチ、ラズベリーのクリームとライチのコンポートを忍ばせたハートシェイプの「アジョリーハート」など、「a-jolie」の世界観をスイーツで表現した限定コレクションです。

ファッション要素を取り入れたスイーツやキュートなプチガトー

ボタン・ミニョン

キャロットプチシャポー

ストロベリーペタル

ストロベリーシャンパン

ガールズパーティーのテーマに合わせたファッションエッセンスが光るケーキやプチガトーも多数揃います。シナモン香る白ワインのジュレにアプリコットクリームを合わせたアーモンドプラリネのババロアムース「ボタン・ミニョン」は、トップにフレッシュイチゴとボタン型チョコレートを飾ったモードな一品です。

カヌレ型で焼き上げるキャロットケーキの中にクランベリージャムを絞り、まるで帽子のようにチーズクリームをふんわりとまとわせた「キャロットプチシャポー」、アールグレイ香るなめらかなムースの中にりんごのコンポートを忍ばせ、まるで花びらのようなイチゴゼリーを冠した「ストロベリーペタル」、シャンパン風味のイチゴシェイク「ストロベリーシャンパン」など、バラエティに富んだラインナップとなっています。

8種類の軽食も揃い、遅めのランチにもおすすめ

ストロベリースイーツとともに楽しめるセイヴォリーは全8種類。「チェリートマトとモッツァレラ バルサミコジュレとストロベリーパール添え」や「ブロッコリーとポテトのフリッタータ クリームチーズとザクロモラセス」などの前菜に加え、「スイート＆サワーミートボール 春野菜添え」や「白身魚のベイク クラムチャウダーソース」、「筍ときのこの炊き込みご飯」などを用意しています。スイーツの合間の箸休めとしてはもちろん、遅めのランチとしても満足できる内容ですね！

季節限定フレーバーティーを含む18種類のドリンク

たっぷりの苺を用いた20種類以上のスイーツ

ドリンクは、ドイツの高級紅茶ブランド ロンネフェルト社の紅茶10種類を含む18種類より、スイーツやお食事に合わせて好きなものを楽しめます。季節限定紅茶は、リンゴの甘み、ジューシーなイチゴととろけるチーズケーキの香りがふわりと重なり合う甘酸っぱいブレンドティー「ストロベリークラウド」、さらりとした飲み口のグリーンルイボスに完熟イチゴとクリームの香りをブレンドした「グリーンルイボスストロベリークリーム」などが用意されています。

「ヒルトン東京」のモノクロームのおしゃれ空間で、イチゴスイーツとともに楽しむガールズパーティーを過ごしてみてはいかがでしょうか。



■ヒルトン東京「ストロベリーモノクロ・ガールズパーティー」スイーツビュッフェ

住所：東京都新宿区西新宿6-6-2

場所：ヒルトン東京1F「マーブルラウンジ」

TEL：03-3344-5111（10時30分〜18時）

期間：2025年12月27日（土）〜2026年5月上旬頃まで

※2026年1月1日（木）〜4日（日）を除く

時間：14時30分〜17時

※14時30分〜16時30分/15〜17時の2部制）

料金：5900円（土・日曜、祝日は6500円）

※税・サービス料込



Text：川嶋洸生



