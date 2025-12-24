山梨県では1月から3月にかけて、冷たく乾燥した「八ヶ岳おろし」とよばれる北風が吹くのだそう。八ヶ岳のふもとに位置するリゾナーレ八ヶ岳では、その八ヶ岳おろしによって山に積もっていた雪が地上に舞い降り、太陽の光が当たることでキラキラと輝いて見えるのだとか。

そんなこの地域ならではの現象を楽しんでもらおうと、2026年1月27日（火）〜3月6日（金）の期間限定で「スノーリゾートタウン」が実施されます。

メイン会場のピーマン通りには、八ヶ岳から舞い降りる雪がきらめく様子を表現したクリスタルの装飾が設置されます。さらに夕暮れ時からはライトアップも！ 日中とは異なる街の雰囲気を楽しめます。



雪の軌跡を表現したパフェとドリンク

ピーマン通りのキッチンカーでは、雪の軌跡を表現したパフェとホットドリンクを販売。カシスムースや洋ナシのマリネをアクセントに添え、雪が舞い降りる軌跡を表現したホワイトチョコレートで仕上げた「パフェ」2000円と、雪を連想させるココナッツパウダーが甘く香る「ホットホワイトチョコレート」600円が味わえます。

見た目からも冬を楽しめるパフェとホットドリンク。ぜひ試してみてくださいね！

■キッチンカー

時間：13〜19時



ピーマン通りには樹脂製のスケートリンクも登場！ 夕暮れからは、八ヶ岳おろしが吹き、山に積もった雪が舞いおりてくる様子を表現したプロジェクションマッピングをリンクに投影します。昼夜で異なる景色を堪能するのがおすすめ。幻想的な非日常空間で、大人から子どもまで思い思いに冬を楽しむことができます。

■スケートリンク

時間：10〜19時

料金：宿泊者無料、ビジター30分2000円



冬のリゾナーレ八ヶ岳では、宿泊者限定で富士見高原スキー場のリフト1日券が無料でついてきます。さらにスキーウェアやアイテムのレンタルも無料！ スキー場までの送迎バスまであって至れり尽くせり。冬のおでかけもおすすめなリゾナーレ八ヶ岳に遊びに行ってみませんか？■リゾナーレ八ヶ岳「スノーリゾートタウン」期間：2026年1月27日（火）〜3月6日（金）住所：山梨県北杜市小淵沢町129-1TEL：050-3134-8093（リゾナーレ予約センター）時間：10〜19時料金：入場無料。宿泊は別途、1泊２万5000円〜※2名1室利用時1名あたり、サービス料込アクセス：JR小淵沢駅から車で約5分（無料送迎バスあり）対象：宿泊者、ビジター●雨天、荒天時中止となります。●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。