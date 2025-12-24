ヤンキー恋リア「ラヴ上等」おとさん（乙葉）雰囲気ガラリのウルフヘア披露「似合いすぎ」「漫画の主人公みたい」と反響続々
【モデルプレス＝2025/12/24】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」の『ラヴ上等 メンバー初めての鑑賞会』が24日、Netflix Japan公式YouTubeチャンネルにて公開された。“おとさん”こと乙葉がイメージチェンジした姿を見せ、反響を呼んでいる。
【写真】ヤンキー恋リア“全身タトゥー美女”別人級のウルフヘア姿
胸下のロングヘアが印象的だったおとさんは今回、肩にかかるくらいの長さのウルフヘアにイメージチェンジ。革ジャンに古着のシャツを合わせたカジュアルなスタイルで普段の雰囲気とはギャップのある姿を披露した。
この動画を受け、ファンからは「雰囲気変わる」「漫画の主人公みたい」「ロングヘアも可愛かったけど短めも似合う！」「可愛いしかっこいい」「服も髪も似合いすぎ」などと注目が集まっている。
おとさんは、専門学生・キャバクラ勤務の22歳。全上半身に広がるタトゥーがトレードマークで、一途な恋愛模様で注目を浴びている。また、過去には黄色の「プリキュア」のキャラクターを各爪に装着したロングネイルの写真とともに「ネイルでキャバクラクビになったのもう懐かしい」と投稿し、2777万超えインプレッションを記録した“バズ投稿”の本人であることも明かしており、視聴者を驚かせた。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
◆おとさん、イメチェン姿披露
◆イメチェン姿が話題・おとさんって？
◆Netflixヤンキー恋リア「ラヴ上等」
