¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¡ª ´¨¤¤Åß¤Î¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤òºÌ¤ë¡È¥¥ã¥ó¥É¥ë¡É5Áª
¶õ´Ö¤ËÍ¥¤·¤¯¹¤¬¤ë¹á¤ê¤È¡¢¤æ¤é¤æ¤é¤ÈÍÉ¤ì¤ë±ê¤¬¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥É¥ë¡£´¨¤¤Åß¤Î¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤Ë¡¢Ìþ¤·¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¡ ¾þ¤Ã¤Æ²Ð¤òÅô¤·¤Æ¡¢ÆóÅÙ³Ú¤·¤á¤ë¥¥ã¥ó¥É¥ë
¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¾þ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥É¥ë¥»¥Ã¥È¡£¿´ÃÏ¤è¤¤¹á¤ê¤¬¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤Ë¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¹¤¬¤ë¡£¾å¤«¤é»þ·×²ó¤ê¤Ë¡¢¦Õ7¡ßH4.5cm¡¢¦Õ6.5¡ßH3cm¡¢¦Õ6¡ßH4.5cm \5,940¡Êhoney flamingo/¥¸¥§¥Í¥é¥ë¥Õ¥¡¥Ë¥·¥ó¥°¥¹¥¢¥ó¥É¥³¡¼ TEL. 03-6432-9910¡Ë
¢ Ë¤«¤µ¤È¹¬±¿¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë¥¶¥¯¥í¤Î¹á¤ê
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¥ã¥ó¥É¥ë¡£¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§1221¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó ¥°¥é¥¹¥¥ã¥ó¥É¥ë ¥¶¥¯¥í ¦Õ8.4¡¢7.5¡ßH10cm \13,200¡Ê¥µ¥ó¥¿¡¦¥Þ¥ê¥¢¡¦¥Î¥ô¥§¥Ã¥é/¥µ¥ó¥¿¡¦¥Þ¥ê¥¢¡¦¥Î¥ô¥§¥Ã¥é¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó TEL. 03-6384-5188¡Ë
£ »ÈÍÑ¸å¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤È¤·¤Æ°¦ÍÑ¤Ç¤¤ë
À¤³¦¤Î¥«¥Õ¥§Ê¸²½¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡¢¥Þ¥°¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥É¥ë¡£¥½¥¤¥ï¥Ã¥¯¥¹¤È100¡ó¥³¥Ã¥È¥ó¤Î¿Ä¤Çºî¤é¤ì¡¢¡ÖMILK BUN¡×¤Ï¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¥Ù¡¼¥¹¤Î´Å¤¤¹á¤ê¡£300ml \9,790¡ÊEarl of East Cafe Collection/¥Ñ¡¼¥«¡¼¡Ë
¤ ¥¥å¡¼¥È¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¥À¡¼¥¯¤ÊÉ½¾ð¤â¤¢¤ë¥¥ã¥ó¥É¥ë
°ì¸«²Ä°¦¤é¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤À¤¬¡¢²Ð¤òÅô¤·¤ÆÏ¹¤¬ÍÏ¤±½Ð¤¹¤È¡¢¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À³¼¹ü¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸¤Êª¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤¬¡£¥æ¡¼¥â¥¢¤ò´¶¤¸¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÂ£¤êÊª¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£W11.5¡ßD7.5¡ßH17cm \11,000¡Ê¥Õ¥£¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Õ¥©¡¼¥»¥ë¥·¥¦¥¹/¥·¥Ü¥Í TEL. 03-6712-5301¡Ë
¥ ¤í¤¦¤½¤¯¤Î¿§¤«¤é¡¢Åß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ê¿§¤òÁÛÁü¤·¤Æ
¼êºî¤ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÏÂ¤í¤¦¤½¤¯¡£½Õ²Æ½©Åß¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡ÖÅß¡×¤Ï¡¢¡ÖÉ¹¤Î²¼¡×¤ä¡Ö¤³¤¿¤Ä¤ÎÄêÈÖ¡×¡Ö¤·¤ó¤·¤ó¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¤¥á¡¼¥¸¤Çºî¤é¤ì¤¿6ËÜ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¡£¿§¤í¤¦¤½¤¯ Åß\1,430¡ÊÏÂ¤í¤¦¤½¤¯ÂççÐ TEL. 0740-22-0557¡Ë
¼Ì¿¿¡¦Â¿ÅÄ ´²¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦ÃÓÅÄº»¿¥¡¡Ê¸¡¦Âç¾ìÅí²Ì
anan 2475¹æ¡Ê2025Ç¯12·î10ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê