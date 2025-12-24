¡Ö¥í¥Ï¥¹¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¤¢¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤³¤È¡ª
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥í¥Ï¥¹¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡Ö¥í¥Ï¥¹¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖLOHAS¡×¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ölifestyles of health and sustainability¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
¥í¥Ï¥¹¤È¤Ï¡¢·ò¹¯¤ä´Ä¶ÌäÂê¤Ê¤É¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡È¼ÁÁÇ¤Ç¼«Á³»Ö¸þ¤ÎÀ¸³è¡É¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÁØ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØÆüËÜÂçÉ´²ÊÁ´½ñ¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥Ë¥«¡Ë¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô