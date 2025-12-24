¡Ö¥í¥Ï¥¹¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¤¢¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤³¤È¡ª

³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤­¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤­¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª

¡Ö¥í¥Ï¥¹¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©

¡Ö¥í¥Ï¥¹¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©

¡ÖLOHAS¡×¤ÈÉ½µ­¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£

¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡Ölifestyles of health and sustainability¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª

¥í¥Ï¥¹¤È¤Ï¡¢·ò¹¯¤ä´Ä¶­ÌäÂê¤Ê¤É¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡È¼ÁÁÇ¤Ç¼«Á³»Ö¸þ¤ÎÀ¸³è¡É¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÁØ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¤è¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ

¡¦¡ØÆüËÜÂçÉ´²ÊÁ´½ñ¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥Ë¥«¡Ë¡Ù

¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô