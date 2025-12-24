²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô¤Î¹âÉÂ¸¶ÀÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡¡¥Ë¥ï¥È¥ê»¦½èÊ¬¤Î¿ÊÄ½Ìó50¡ó¤Ë
¡¡²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô¤ÎÇÀ¾ì¤ÇÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¦ËÉ±ÖÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¬»³¸©¤Ï¡¢24Æü¸á¸å3»þ»þÅÀ¤Î¾õ¶·¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Ë¥ï¥È¥ê¤Î»¦½èÊ¬¤Î¿ÊÄ½Î¨¤¬Ìó50¡ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³¸©¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»¦½èÊ¬¤Ï12·î20Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÀ¾ì¤Ç»ô°é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ë¥ï¥È¥ê42Ëü4245±©¤Î¤¦¤Á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë21Ëü280±©¤ò»¦½èÊ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÊÄ½Î¨¤Ï49.6¡ó¤Ç¤¹¡£
¡¡»¦½èÊ¬¤Ê¤ÉËÉ±ÖÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ï¡¢²¬»³¸©¡¢ÄÅ»³»Ô¡¢¿¿Äí»Ô¡¢£Ê£Á¥°¥ëー¥×¡¢Ì±´Ö»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¤Î¡¢±ä¤Ù1725¿Í¤¬½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£