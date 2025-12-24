スマートはいかにして生まれたのか

今年初め、スマートは新型の小型2人乗り車を開発中だと発表した。同ブランドが30年前に創設された際の「原点」への回帰と言えるだろう。

【画像】スマート最後の2人乗り小型車【フォーツーとフォーフォーを詳しく見る】 全35枚

収益性の確保には苦労したようだが、新型車の開発プロセスは初代『シティクーペ』よりもはるかに順調に進んでいる。



スマート誕生の経緯を、当時のAUTOCARの記事とともに振り返る。

AUTOCAR誌がシティクーペについて初めて報じたのは、1990年2月のこと。翌夏には発案者ニコラス・ハイエック氏がフォルクスワーゲンと契約を結んだ。

レバノン生まれのハイエック氏は当時63歳で、スウォッチ・グループの創業者として知られ、「しわくちゃで、葉巻をくわえた経営コンサルタント」と紹介されている。

カシオなどの新興企業との競争に飲み込まれたスイス時計メーカー2社の清算を指揮した後、1985年から部品点数を大幅に削減し、生産工程をほぼ完全自動化し、大胆で創造的なマーケティング手法を採用した。その結果、1990年までにスイス時計の売上は日本の3倍に達した。

ハイエック氏は自らのスウォッチモービルを「2人の人間とビール2ケース」を運べる小型EVと説明した。当時の価格は3570ポンド（現在の価値で約8280ポンド＝約175万円）だった。

「時計のことを何も知らなかったように、クルマのことも知らなかった。わたしはただ、6歳の頃と変わらぬ夢を持ち続けた太った老人だ」と彼は言った。

「わたしを駆り立てるのは、何か新しいことを始め、何かを作り、何かを変えることだ。金なら十分以上ある。この文明の退廃と戦うような、何か良いことに貢献できれば嬉しい」

ハイエック氏が目指した革新的な超小型車

彼の考えは決して独りよがりなものではなかった。ゼネラルモーターズ、フォルクスワーゲン、BMW、日産、そして複数の新興企業が当時、SF世界の代物だったEVを現実にしようと奮闘していた。

「今あるおもちゃみたいなEVではなくて、本物のクルマでなければいけない。だからこそ、自動車エンジニアではなく電気エンジニアをプロジェクト責任者に据えているのだ」



当時目撃されていたテスト車両

スウォッチモービルのテスト走行が初めて目撃されたのは1993年の初めだった。この時点で発売はすでに2年遅れ、1997年へと延期されていた。バッテリー技術は予想ほど進歩しておらず、航続距離の短さと高価格化は避けられなかった。

しかし、当時のAUTOCAR誌は「ハイエック氏の目標は、おしゃれなスウォッチ車をできるだけ安価に販売し、階級を超えたトレンド車にすることだ」と伝えている。そのため、EVではなく、250ccの4ストロークガソリンエンジンと鉛蓄電池を組み合わせたハイブリッド車への設計変更を余儀なくされた。

ハイエック氏は「プラスチック製ボディパネルを用いた多彩なボディカラーとスタイルを展開し、画期的な交換式塗装フィルムシステムにより、オーナーが気分に合わせてスウォッチのカラーを変更できるようにする」という計画を立てていた。

フォルクスワーゲンによる支援を受けていたが、車両開発の大半はスイスのスウォッチ社が行い、地元の工科大学も協力していた。とはいえ、この頃はフォルクスワーゲンにとって厳しい時期であり、損失が膨らみ生産台数は急落していた。

そこでフェルディナント・ピエヒ氏が経営のトップに立ち、投資を大幅に削減し、社内で進める小型ハイブリッド車『チコ』の開発を最優先した。

ピエヒ氏は後の回想で「自社開発車の方がはるかに優れているように思えた」と語っている。「わたしにとって（スウォッチは）象の履くローラースケートのようなもので、実用的なバブルカーですらなかった」

MCC設立 夢の実現

ハイエック氏の夢は打ち砕かれたかに見えたが、そこへ救世主が現れた。保守的な企業文化の変革を迫られたメルセデス・ベンツが、手を差し伸べたのだ。

メルセデス・ベンツのデザイナーたちはすでに類似の構想を練っていた。1994年初頭には、2台のEVコンセプトカーとともに、メルセデス・ベンツとスウォッチの合弁事業「マイクロ・コンパクト・カー（MCC）」の設立が発表された。



スマートが現在開発中の新型EVプロトタイプ（ボディは先代フォーツー） スマート

1年後、まったく新しい車両によるテスト走行が確認された。このクルマは、ドイツで平均年齢34歳の166名からなる小規模チームによって設計され、2気筒ガソリンエンジンとディーゼルエンジンを搭載し、衝突安全性を確保するため新型Aクラスと同じ「サンドイッチ構造」を採用していた。ディーゼルハイブリッドとハブモーター式EVのバージョンも計画された。

そして1995年5月、新たな名称が発表された。スマート（SMART）だ。「S」はスウォッチ、「M」はメルセデス、「ART」は芸術を意味する。さらにフランス・ハンバッハに、30社のサプライヤーを敷地内に集めた「革新的な」工場が3億500万ポンド（現在の5億3300万ポンド＝約1120億円）で建設されることになった。

ハイエック氏（あるいはメルセデス・ベンツ）の幻想は、ついに1997年5月に現実となった。「モビリティの未来はスマートにある」とMCC会長ユルゲン・フベルト氏は予言した。もしかしたら、今度こそ彼の予言が正しかったと証明されるかもしれない。