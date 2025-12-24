スヌーピーがMLBチームキャップに！ニューエラ×PEANUTSのコレクション♡

2026年1月2日（金）、ニューエラとPEANUTS（ピーナッツ）が初めてコラボしたMLBチームフィーチャーのキャップコレクションが発売されます！スヌーピーやウッドストックが、ニューヨーク・ヤンキース、ロサンゼルス・ドジャース、サンディエゴ・パドレスのキャップをかぶったデザインは必見。可愛いキャラクターとスポーティーな要素が融合したアイテムを手に入れれば、春のおしゃれが一気に楽しくなります♪

スヌーピーとウッドストックがMLBキャップを新たに彩る



ニューエラとPEANUTSが手掛けた新作コレクションでは、スヌーピーやウッドストックがそれぞれのMLBチームキャップをかぶったデザインが特徴です。

特に、野球をテーマにしたストーリーが多い「ピーナッツ」のキャラクターたちが登場し、グラフィックの可愛さとスポーツのエネルギーが見事に融合しています。

ラインアップには、59FIFTY®、9FORTY™、9TWENTY™といった、ニューエラの定番スタイルが揃い、それぞれ4,950円～7,150円（税込）で購入可能。

どのアイテムも個性的で、普段使いはもちろん、スポーツシーンでも大活躍間違いなし♪

ピーナッツファン必見！キャップのラインアップと価格



[59FIFTY®]

今回のコレクションでは、ニューヨーク・ヤンキース、ロサンゼルス・ドジャース、サンディエゴ・パドレスの3チームにフォーカス。

スヌーピーやウッドストックがキャップに登場するデザインは、ファッション性とユニークさが光ります。

新年のスタートを飾るのにぴったりのアイテムが揃い、数量限定のため早めにチェックしておきたいところです。

各アイテムは、59FIFTY® 7,150円（税込）、9FORTY™ 4,950円（税込）、9TWENTY™ 4,950円（税込）で、ニューエラストアと公式オンラインストアで2026年1月2日から購入可能です。

ニューエラ×PEANUTSのコラボキャップで、楽しもう



ニューエラとPEANUTSがコラボしたMLBキャップは、スヌーピーやウッドストックの可愛らしさをスポーツのフィールドに持ち込んだデザインが魅力。

数量限定なので、気になる方は早めにチェックして、春のスタイリングに取り入れてください♪価格は税込4,950円～7,150円。スヌーピーファンも、MLBファンも見逃せないアイテムです♡