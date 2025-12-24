¥ß¥»¥¹Âç¿¹¡¢ÀÖÈ±¡õ¥°¥é¥µ¥óSÈäÏª¡ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥É¥¤¥Ä¤ÎXmas´®Ç½¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ó¡©¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡¡ÃËÀ3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ÖMrs. GREEN APPLE¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëÂç¿¹¸µµ®¡Ê29¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥¤¥Ä¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Âç¿¹¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤È¥É¥¤¥Ä¤Î¹ñ´ú¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¡¢ÀÖÈ±¤Ç¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤ë¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥à¡¼¥É¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥É¥¤¥Ä¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼ã°æÞæÅÍ¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¤È°û¤ßÊª¤ò°û¤àÍÍ»Ò¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡3¿Í¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖANOTHER SKY¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¥É¥¤¥Ä¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ó¡©¡×¡ÖÀÖÈ±¸µµ®»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡ª¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£