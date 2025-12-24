MAZZEL・NAOYA＆龍宮城・冨田侑暉、子どもとのオフショットに反響「まるで本当のカップルみたい」 最終回直前『セラピーゲーム』投稿が話題
ドラマ『セラピーゲーム』がいよいよ、きょう24日（深0：59）に最終回を迎える中、公式SNSに投稿されたMAZZEL・NAOYAと龍宮城・冨田侑暉のオフショット動画が、放送前のファンの間で反響を呼んでいる。
公式Xおよびインスタグラムでは、撮影現場で子どもと触れ合う2人の姿が公開。子どもと笑顔で言葉を交わす様子や、ハイタッチする優しいやり取りに、ネット上には多くのコメントが寄せられている。
投稿には「ねええ可愛すぎる空間だよ…NAOYAくんと侑暉くんがもうママとパパにしか見えない」「なにこの可愛すぎる動画！！！…優しすぎるお兄ちゃん達じゃん」など、2人の自然体な姿に心をつかまれたファンの反応が続出している。
ドラマ本編では、恋に臆病なフォトグラファー・湊（NAOYA）と、誠実な獣医学生・静真（冨田侑暉）が、“賭け”として始まった関係から少しずつ本当の感情を育んでいく様子が描かれてきた。
今回のオフショットは、そんな2人の距離感ややり取りがそのまま現実に溶け込んだようにも見えることから、ファンの期待感をさらに高めている。
放送後の見逃し配信はTVerでも視聴可能。2026年4月にはBlu-ray／DVDが発売する。湊と静真は、最終回でどんな選択をするのか。多くの視聴者が固唾を飲んで見守っている。
公式Xおよびインスタグラムでは、撮影現場で子どもと触れ合う2人の姿が公開。子どもと笑顔で言葉を交わす様子や、ハイタッチする優しいやり取りに、ネット上には多くのコメントが寄せられている。
ドラマ本編では、恋に臆病なフォトグラファー・湊（NAOYA）と、誠実な獣医学生・静真（冨田侑暉）が、“賭け”として始まった関係から少しずつ本当の感情を育んでいく様子が描かれてきた。
今回のオフショットは、そんな2人の距離感ややり取りがそのまま現実に溶け込んだようにも見えることから、ファンの期待感をさらに高めている。
放送後の見逃し配信はTVerでも視聴可能。2026年4月にはBlu-ray／DVDが発売する。湊と静真は、最終回でどんな選択をするのか。多くの視聴者が固唾を飲んで見守っている。