3児の母・武井咲、最新ショットが話題「やっぱりかわいいなぁ」「美しすぎる」 久しぶりの“るろ剣”メンバー集合にも反響「もう見られないと思っていた光景」
俳優の武井咲（31）が24日、自身のインスタグラムを更新。“るろ剣”メンバーとの集合ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「美しすぎる」武井咲の最新姿が話題！久しぶり“るろ剣”メンバーの集合ショット
武井は23日、ワーナー・ブラザース映画の日本での劇場配給100年の歩みを締めくくるメモリアルイベント「ワーナー・ブラザース映画ファンフェスティバル」のグランドフィナーレとして行われた、映画『るろうに剣心』の舞台あいさつにサプライズ登壇した。
この日の投稿では、共に登壇した佐藤健（36）、土屋太鳳（30）らとの舞台裏での集合ショットをアップ。「このチームに逢えて胸がいっぱい また素晴らしい景色を見させていただきました #るろうに剣心」と感慨を込めた。
これに対し、ファンから「やっぱりかわいいなぁ」「美しすぎる」「髪が長くなって驚き!!」と武井の近影に注目が集まったほか、「るろ剣チーム大好き」「皆さん最高の笑顔」「もう見られないと思っていた光景をまた見られて嬉しかったです」「尊い!!!!!」など、久しぶりに集結した“るろ剣”メンバーの集合ショットに、さまざまな反響が寄せられている。
武井は2017年9月にEXILE TAKAHIRO（41）と結婚。18年3月に第1子となる長女、22年3月に第2子となる次女、25年2月に第3子となる三女の誕生を報告した。
