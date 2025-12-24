¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡×¤Ç¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¤¬¡ª¡×¤Ê¤ÉÉÍÅÄ²í¸ù¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍÎÁÇÛ¿®ÆÈ¼«¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡×¤¬24Æü¡¢ÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê62¡Ë¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
26Æü¤Ë¤Ï¡¢ÉÍÅÄ¤¬³«ºÅÃæ¤Î¸ÄÅ¸¡ÖÉÍÅÄ²í¸ùÅ¸¡Ø¶õ¤ò²£ÀÚ¤ëÈô¹Ô±À¡Ù¡×¤Î¤¿¤á¤Ë100ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤òÉÁ¤¯²áÄø¤ò»£±Æ¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¡ØÉÍÅÄ²í¸ù¤È¹õ¤¤Àþ¡Ù¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡£ÉÍÅÄ¤¬¤ß¤»¤ë²è²È¤È¤·¤Æ¤Î´é¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢29Æü¤Ë¤ÏÉÍÅÄ¤Î²áµîºîÉÊ¤¬ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£MBS¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¤äÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¤¬¡ª¡×¡¢¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¸åÇÚ¤È¹Ô¤¯¡¡²Æì¤ÎÎ¹¡×¤Î3¥¿¥¤¥È¥ë¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡£º£¸å¤âÇÛ¿®ºîÉÊ¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£