³ËÊÝÍÈ¯¸À¡¢Ä¹ºê¤«¤é¹³µÄ¡¡¡ÖÈïÇú¼Ô¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤Ã¤¿¡×
¡¡Ä¹ºê¤ÎÈïÇú¼Ô4ÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½¤¬24Æü¡¢Ä¹ºê»Ô¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î´±Å¡¶Ú¤Î³ËÊ¼´ïÊÝÍÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¡ÖÈïÇú¼Ô¤Ï¡¢¶ì¤·¤¤»þÂå¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿80Ç¯¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ëÈ¯¸À¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¹³µÄ¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä¹ºê¸©Ê¿ÏÂ±¿Æ°¥»¥ó¥¿¡¼ÈïÇú¼ÔÏ¢Íí¶¨µÄ²ñ¤ÎÀîÉûÃé»ÒµÄÄ¹¡Ê81¡Ë¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Ë¤½¤Ã¤Ý¤ò¸þ¤«¤ì¤ë¹ñ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¼«¤é³ËÊÝÍ¤òÈÝÄê¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¾ì¤Ë¤Ï¸¶Çú¤Ç¹õ¾Ç¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¾À·¼Ô¤é¤Î¼Ì¿¿¤¬ÊÂ¤Ó¡Ö¥Î¡¼¥â¥¢¥Ò¥Ð¥¯¥·¥ã¡×¤Èµ¤·¤¿²£ÃÇËë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡¢Èó³Ë»°¸¶Â§¤Î·ø»ý¤ä³ËÍÞ»ß¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤«¤é¤ÎÅ¾´¹¤âÁÊ¤¨¤¿¡£¼óÁê´±Å¡¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£