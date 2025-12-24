¾¾»³±Ñ¼ù¡¡¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤µ¤óë¾Êó¤Ë¡Ö¿¼¤¶Ã¤¤ÈÈá¤·¤ß¡×»×¤¤·Ñ¾µ¤·¡ÖÆüËÜ¥´¥ë¥Õ³¦¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¡×
¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤ÇºÇÂ¿¤ÎÄÌ»»94¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëÈøºê¾»Ê¡Ê¤ª¤¶¤¡¦¤Þ¤µ¤·¡Ë¤µ¤ó¤¬S¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤á23Æü¡¢¸á¸å3»þ21Ê¬¤Ë»àµî¤·¤¿¡£78ºÐ¡£¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤Ç¥´¥ë¥Õ³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬Å·¹ñ¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¡Öë¾ÊóÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢¿¼¤¶Ã¤¤ÈÈá¤·¤ß¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢2017Ç¯¤Î¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Î2Æü´Ö¤ò¤´°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ70ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥ª¡¼¥é¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢º£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ëµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²ó¸Ü¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬ºÇ¸å¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾»³¤â¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î°ì¿Í¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¥´¥ë¥Õ³¦¤ÎÈ¯Å¸¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿ÔÎÏ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤è¤ê·É°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¥´¥ë¥Õ³¦¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤È·Ò¤®¡¢¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¡¢²þ¤á¤Æ¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶à¤ó¤Ç¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£