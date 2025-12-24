¹ÓÌÚÈô±©¤¬¡ÈÌµÁÐ¤ÎÈþ¾¯Ç¯¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿Àï¹ñÉð¾±é¤¸¤ë¡¡±Ç²è¡Ö±ê¤«¤¬¤è¤Ø¡×¼ç±é
ÇÐÍ¥¹ÓÌÚÈô±©¡Ê¤È¤ï¡á20¡Ë¤¬¡¢±Ç²è¡Ö±ê¤«¤¬¤è¤Ø¡×¡Ê¾¾ÅÄ·½ÂÀ´ÆÆÄ¡¢26Ç¯½Õ¸ø³«¡Ë¤Ë¼ç±é¤·¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤«¤é¤â°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤¿Àï¹ñÉð¾¡¢éÃÌ¾À¹Î´¡Ê¤¢¤·¤Ê¡¦¤â¤ê¤¿¤«¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬24Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
À¹Î´¤Ï²ñÄÅ¤ÎÀãÉ¿¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢24ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇÀ¸³¶¤òÊÄ¤¸¤¿¡£ºÇ´ü¤Ï¾®À«¤ËÆ¤¤¿¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶ò¾¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢±Ç²è¤Ç¤Ï±¿Ì¿¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¡¢°¦¤ËÀ¸¤¤¿À¹Î´¤òÉÁ¤¯¡£
¹ÓÌÚ¤Ï¡ÖÉð¾Ìò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»¦¿Ø¤äÉñÍÙ¤Ê¤É½é¤á¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¿·¤·¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¡¢¼ç±é±Ç²è¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£ÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤¤¤¯À¹Î´¤Î±¿Ì¿¤ò¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¾¾ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢À¹Î´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌµÁÐ¤ÎÈþ¾¯Ç¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÍÄ¤¯¤·¤Æ°ËÃ£²È¤ÈÅìËÌÃÏÊý¤ÎÇÆ¸¢¤òÆóÊ¬¤·¤Æ¤¤¤¿éÃÌ¾²È¤Î¿Í¼Á¤È¤Ê¤ê¡¢¤Î¤Á¤ËÅö¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃË¡£µ©Í¡Ê¤±¤¦¡Ë¤ÊÉð¾¤ÎÀ¸³¶¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÂêºà¤È¤·¤Æ¶¯¤¤Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Û¤«¡¢¸µÇ·²ð¡¢Èõ¸ýÆüÆà¡¢¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡¢µÈÅÄ¥á¥¿¥ë¡¢¾¾Âç¹ÒÌé¡¢¿ù¹¾Âç»Ö¡¢æÆ¡¢²ÃÆ£¾®²Æ¡¢²Âµ×ÁÏ¡¢µþËÜÀ¯¼ù¡¢ÃæÂ¼Çß¿ý¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£