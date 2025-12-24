歌手の西野カナ（36）が、金髪・ミニスカ姿の最新ショットを披露。「ギャルカナやん可愛すぎる」 「平成の西野カナ様 おかえりなさい」など、反響を呼んでいる。

【映像】反響呼んだ金髪＆ミニスカ姿（全身あり）

2008年にデビューし“恋愛ソングのカリスマ”として、紅白歌合戦の出場や日本レコード大賞を受賞するなど、若者を中心に人気を集めた西野。 2019年2月から活動を休止し、この年の3月には一般男性と結婚したことを発表した。そして2023年8月には第1子が誕生したことを報告。 2024年6月にはInstagramを開設し活動再開を報告するとともに、黒髪姿のイメチェンショットを披露していた。

その後も、6年ぶりに出場した紅白歌合戦舞台裏の様子や海外旅行を満喫する姿など、仕事やプライベートについて発信しており、2025年2月20日の更新では、デビュー17周年を迎えたことを報告。「これからもギャルのマインドを忘れずに邁進してまいります！」と意気込みをつづっていた。

金髪でミニスカをはいた最新ショット

12月23日の更新では、「きょうは撮影やった ネイルも全部白あしたはクリスマスイブや」とコメントし、金髪でミニスカをはいた最新ショットを披露した。

西野の姿にファンからは、「平成のカナやん思い出す。可愛い〜」「『会いたくて』のカナやんだ ギャルカナおかえり」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）